September is aangebroken: wel of niet uitstappen?

Japan heeft meer Gratis Geld nodig. Index schoot omhoog. Er werd in Japan geklaagd dat op een Hollandse site regelmatig werd genoemd dat de Nikkei niet vooruit te branden is.

En we staan weer op steun. La Suisse en DAXie. Boven steun. Maar niet overtuigend. Maar ook geen dijk doorbraken. Amerikaanse yield zet ik vandaag op 1.32. Met 1.295 staan ze er onder en dus zitten ze nog in de downtrend, die nu al weer 3 a 5 weken duurt.

Het is wachten tot 14.30 uur. Het is shakie allemaal. Oftewel nog 6 uren. Count Down klok is gestart.

India gaat door een door. Tegen de 17.3K al weer. Ze hebben afstand genomen van DAXie en NasDAKkie.

Australie ruim boven de 7.425. Maandag krijgen ze er weer 5 punten bij. Australie staat iets minder dan een procent hoger. Ze hebben de sprong vanochtend kunnen maken. Geholpen door de Japanse beurs wildheid.

Al met al zullen de steunen het houden en mogelijk zelfs een soort van positiviteit richting de 14.30 uur toe. En dan? Lastig. Nasdaq fondsen blijven zeer zwaar liggen in de parameters. En de dijken in Europa blijven onder druk staan. Zowel Europa als Amerika moet eigenlijk een sprong maken a la Australie vanochtend. Australie had het Japan nieuws, Europa en Amerika krijgen de maand cijfers als nieuws. Mogelijk hetzelfde resultaat, mogelijk ook niet. We gaan het zien.