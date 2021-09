September is aangebroken: wel of niet uitstappen?

Slimste Beleggers aller landen verenigt u! De testweek van de Slimste Belegger-beurscompetitie jaargang 2020 start komende week op maandag 6 september. De echte competitie begint één week, later op 13 september.

Ik roep iedereen op zich in te schrijven en mee te doen. Er zijn fraaie geldprijzen te winnen.

In de testweek neem ik al concrete posities in, zowel Long als Short. Ik wil tegelijk alle systemen testen en alvast mijn Turbo-column en Twitter-pagina (@roycetostrams) dagelijks updaten. Ik zal in mijn Slimste-column tevens een paar tipjes van de Turbo-sluier oplichten.

Horrormaand

Behalve de Slimste competitie, staan we nu ook met één been in september, dat volgens statistieken de slechtste beursmaand van het jaar is, althans gemeten op Wall Street. Terwijl september gemiddeld verliesgevend is, staan de overige elf maanden juist te boek als positieve beursmaanden.

Horrormaand sepember heeft in het collectieve geheugen ook een aantal historische dieptepunten gekend. Zo begon de beruchte beurscrash van 1929 in deze maand, viel Lehman Brothers in september van zijn voetstuk en waren de aanslagen op de Twin Towers in New York op 11 september. Kortom, september blijkt een regelrechte horrormaand.

Wel of niet uitstappen?

Op het eerste gezicht zou je zeggen dat september dus de minst geschikte maand is om te beleggen. Niet in de laatste plaats omdat de koersen dit jaar wereldwijd bijna zonder hapering zijn gestegen. Dan moet een correctie toch op de loer liggen, niet?

Want tot dusver behoort 2021 tot de betere beursjaren. De Nederlandse beurs won in de eerste acht maanden 27%, de S&P500 21,3%, terwijl het rendement op de 50 grootste Europese fondsen (volgens de Euro Stoxx 50 index) 19% bedroeg.

Buy the dips

Mijn mening is dat lange-termijnbeleggers hun beleggingsstrategie niet hoeven om te gooien. Is je beleggingshorizon langer dan een paar jaar, blijf dan zitten waar je zit en benut eventuele dips om bij te kopen.

Zelfs een daling binnen de uptrend, naar de laatste bodem van 19 april rond 718,50 punten, is met een risico van nog geen 10% te overzien. Dus Buy the dips.

Korte-termijnbeleggers, speculanten en traders zouden moeten ingrijpen indien de AEX onder de laatste top rond 780 zakt.

In dat geval treedt een korte termijn verzwakking op, en mag mogen we rekenen op een iets diepere correctie. Wie dan short durft te gaan, moet mij dan op Twitter of in mijn Turbo-blog volgen.

Deze keer bekijk ik de Nederlandse beurs op korte, lange en superlange termijn.

Korte termijn: Nederlandse beurs lijkt opwaartse trend te versnellen

De AEX-index valideert de bestaande stijgende trend, nieuwe all-time highs. Technisch lijkt de uptrend te versnellen, hetgeen is gemarkeerd met de vette blauwe lijn. De conclusie is gerechtvaardigd dat de technische conditie van de Nederlandse beurs oersterk blijft.

Technisch vormt de AEX index nog steeds hogere toppen en bodems. Om de steile uptrend (en de trendversnelling) vast te houden, is het wel belangrijk dat de steun van 755,33 punten (de bodem van 19 augustus) intact blijft.

Na een uitbraak boven 800 punten, hebben we 840 als volgende koersdoel berekend.

Lange termijn: AEX index valideert stijgende fase

De Nederlandse beurs heeft de oude stijgende trend hervat nadat de koerspieken rond 718,50 punten zijn doorbroken. De Nederlandse beurs (AEX-index) vormt weer hogere toppen en bodems.

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun van 718,50 punten (de bodem van 19 april) intact blijft.

De stijgende trend heeft in eerste instantie ruimte richting 800 punten en in tweede instantie naar 840 (berekend koersdoelen).

Meerjarengrafiek: Krachtig beeld richting 1000

Vanaf begin tachtiger jaren is de Nederlandse beurs, ex dividend, bijna verveertigvoudigd in waarde.

De denkbeeldige trendlijn, die de belangrijkste koersbodems met elkaar verbindt, is met de vette blauwe lijn gemarkeerd.

Een belangrijk technisch signaal is in 2017 opgetreden. Toen werd de range tussen D-E en A-B opwaarts gebroken. Op basis hiervan is een koersdoel rond 1000 punten te berekenen.