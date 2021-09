Zo kunt u ESG toepassen om uw portefeuille te verbeteren

De laatste jaren neemt de aandacht voor duurzaamheid toe. Bedrijven investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen, beleggers willen hun portefeuille verduurzamen en de overheid stelt steeds meer regels op over duurzaam beleggen.

Voor beleggers is het daarom interessant op welke manier zij duurzame ESG-scores kunnen gebruiken om de portefeuille te verbeteren.

Wat is de ESG-score?

De ESG-score is de meest gebruikte maatstaf voor de duurzaamheid van een aandeel. Dit is een afkorting voor Environment, Social en Governance, waarmee de score dus een oordeel geeft over de duurzaamheid / verantwoordelijkheid van een bedrijf in de breedte. Het gaat dus om meer dan alleen klimaat en milieu.

Net als bij kredietbeoordelingen zijn er ook bij ESG-beoordelingen verschillende bureaus actief. Deze bureaus gebruiken ieder hun eigen methode, waardoor bij sommige bedrijven de oordelen door verschillende bureaus kunnen afwijken.

De verwachting is dat nieuwe wetgeving zoals de taxonomie de eenduidigheid van ESG-scores zal verbeteren.

Invloed van deze score op uw portefeuille

We kunnen de ESG-score natuurlijk gebruiken om de beleggingsportefeuille te verduurzamen. De meeste beleggers geven voorrang aan het verbeteren van het rendement of verminderen van het risico. De vraag is dus of we de ESG-score kunnen gebruiken om de rendement/risico-verhouding te verbeteren.

Om die vraag te beantwoorden is het zinvol om niet alleen te kijken naar de duurzaamheid van het bedrijf op een bepaald niveau, maar ook naar de verandering van de ESG-score.

ESG-score 'tilt'

In het eerste geval spreken we over de 'ESG-score Tilt'. Dat is de ESG-score op een bepaald moment.

Bedrijven die vooroplopen in duurzaam en verantwoord ondernemen hebben een hoge ESG-score of een laag ESG risico (in het geval van Sustainalytics).

Bedrijven die achterblijven hebben vanzelfsprekend een lage ESG-score of een hoog ESG risico.

Verband tussen ESG-score tilt, rendement en risico

Veel studies wijzen uit dat een hoge ESG-score over het algemeen de rendement/risico-verhouding verbetert. Dat komt onder andere doordat verantwoorde bedrijven minder kosten hoeven maken om te voldoen aan scherpere regelgeving.

In bijvoorbeeld de financiële en automotive sector is die doorgevoerd naar aanleiding van grove misstanden.

Andere redenen zijn bijvoorbeeld: verantwoorde bedrijven zijn beter voorbereid op veranderende marktomstandigheden, ze hebben tevreden werknemers die beter presteren en langer aan het bedrijf verbonden blijven en ze kunnen goedkoper kapitaal aantrekken.

In een onderzoek van MSCI wordt aangegeven dat de genoemde factoren leiden tot een lager risico van een bedrijf, hogere kasstromen, meer dividend en een hogere waardering (bijvoorbeeld koers/winst-verhouding). Dat zijn kenmerken waar je als belegger blij van wordt.

ESG-score 'momentum'

De ESG-score 'momentum' is de verandering van de ESG-score. Als de ESG-score ten opzichte van een jaar eerder verbetert, is het momentum positief en andersom. Ook voor de ESG-score momentum geldt dat deze gecorreleerd is met een hoger rendement.

De meest eenvoudige verklaring hiervoor zit in de hogere waardering van bedrijven met een hoge ESG-score.

Als u een bedrijf koopt als het nog een lage ESG-score heeft, betaalt u ook een lagere K/W-verhouding. Wanneer de ESG-score in een paar jaar verbetert, en daarmee de K/W, kunt u een bovengemiddeld rendement maken.

Hoe vind je bedrijven met een positief ESG momentum?

Het eerste aandachtspunt voor een verbetering in de ESG-score is een wijziging van het management. Een nieuw management zal een eigen agenda opstellen met een aantal vernieuwingen, bijvoorbeeld op het gebied van ESG.

De veranderingen hebben het snelste effect als er al een basis is van duurzaam en verantwoord ondernemen.

Bij de echte achterblijvers zal een verandering langere doorlooptijd hebben. Is er een managementwissel van een bedrijf dat middelmatig scoort op ESG, check dan de eerste berichten van de strategiewijzigingen op verbeteringen op het gebied van ESG.

Praktijkvoorbeeld: bouwmarktketen Lowe's

De Amerikaanse bouwmarkt-keten Lowe’s is een bedrijf met een goede ESG-score en een positief ESG momentum in de laatste jaren. Het bedrijf heeft procedures om het assortiment te verbeteren op duurzaamheid (bijvoorbeeld hout) en veiligheid.

Ook is het concern onderscheiden om het energiebeheer en scoort het uitstekend op diversiteit in het personeelsbestand en management.

Aandeelhouders van Lowe’s zijn uitstekend beloond. Het rendement over de laatste vijf jaar was gemiddeld bijna 25% per jaar. Over de laatste tien jaar was het zelfs meer dan 28%.