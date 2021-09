Slotcall: CM.Com en Unilever onderuit

De AEX (+0,4%) doet vandaag wat het al het gehele jaar doet en dat is stijgen. De hoofdindex wordt gedragen door de zwaargewichten ASML (+1,1%) en Royal Dutch Shell (+2,2%).

Veel economisch nieuws is er overigens niet. Zowel de jobless claims als fabrieksorders over de maand juli (+0,4% MoM vs +0,3% verwacht) vielen mee. Allemaal positief nieuws, maar veel doen de markten er niet mee. Het is immers algemeen bekend dat de Amerikanen het goed op de rit hebben.

De grote bleeder van de dag is CM.com (-5,9%). De hoofdsponsor van de GrandPrix van Zandvoort heeft een dag voor het raceweekend een converteerbare obligatie uitgegeven ter waarde van €100 miljoen. Over een goede timing gesproken. Toch valt het een klein beetje tegen dat het technologiebedrijf alsnog een rente van 2% moet betalen over deze lening. Dit is immers aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 1,25%-2%.

Dit in combinatie met het bericht, dat de oprichters Gerben Gooijers en Jeroen van Glabbeek gezamenlijk 250.000 aandelen hebben verkocht, leidt tot deze fikse koersdaling. Anderzijds moeten we er ook geen groot drama van maken. De bestemming van het opgehaalde geld is goed (investeringen in verdere groei) en Gooijers en Van Glabbeek moeten ook hun belastingen kunnen ophoesten.

Arcadis

Arcadis (+0,1%) koerst momenteel op het hoogste niveau ooit. Dit heeft een reden, want het ingenieursbureau zit in de sweet spot. Overheden rollen allerlei stimuleringsplannen uit voor investeringen in infrastructuur en de energietransitie. Daarnaast zorgt de klimaatverandering voor veel werk, bijvoorbeeld aan het verhogen van dijken en de bescherming van kuststreken.

Het bedrijf hoeft zich dus geen zorgen te maken over een gebrek aan opdrachten. Het voordeel van een goed gevuld orderboek is dat het bedrijf meer pricing power heeft, waardoor de marges stijgen. De winstgevendheid zal de komende jaren dus een vlucht omhoog maken.

Arcadis noteert tegen 20 keer de getaxeerde winst over 2020. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

IEX-Beleggerspodcast

In verband met de Grandprix van Zandvoort hebben we deze week op donderdag een gloednieuwe podcast opgenomen . Zoals u van ons gewend bent, bespreken Arend Jan en ik op een luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

SNS waarschuwt beleggers, maar waarvoor?

Een blunderende Groningse rechter

Druk op de politiek neemt toe om een vermogenswinstbelasting in te voeren

Verhuurders zijn de klos in de grote steden

Alles over de converteerbare obligatie van CM.com

Eindelijk goed nieuws voor Philips

De pijnlijke koersstijging van Galapagos

Het nut van stocksplits

Shell

Waarom Unilever een potentiële overnamekandidaat is

Beluister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier blijven vandaag dicht bij huis. De Nederlandse tienjaarsrente zakt een basispuntje tot -0,26%.

Brede markt

De AEX (+0,4%) doet het een tikje beter dan de DAX (+0,1%) en CAC (+0,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt met 0,7% tot 16,0 punten.

De Amerikaanse indices staan zo'n 0,4% in het groen.

De euro stijgt 0,2% en noteert nu 1,186 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,2%) en zilver (-0,3%) hebben het even niet

Olie: WTI (+3,2%) en Brent (+2,0%) vinden de weg omhoog.

Bitcoin (+6,0%) is niet te houden.

Het Damrak:

Philips (+2,1%) is de laatste dagen bezig aan een aardige turnaround. Het bericht van gisteren dat het bedrijf eindelijk kan beginnen met het repareren van zijn beademingsapparatuur helpt natuurlijk een handje.

(+2,1%) is de laatste dagen bezig aan een aardige turnaround. Het bericht van gisteren dat het bedrijf eindelijk kan beginnen met het repareren van zijn beademingsapparatuur helpt natuurlijk een handje. Besi (-2,0%) is van de kooplijst van Berenberg geschrapt.

(-2,0%) is van de kooplijst van Berenberg geschrapt. ASML (+1,1%) zet daarentegen een nieuwe all time high op het bord.

(+1,1%) zet daarentegen een nieuwe all time high op het bord. Unilever (-1,7%) krijgt een trap na van JPMorgan Cazenove. De Amerikaanse zakenbank zet de multinational op de verkooplijst en verlaagt zijn koersdoel naar 3850 pence. Dit is omgerekend €45. De huidige koers licht hier ruim 2% boven.

(-1,7%) krijgt een trap na van JPMorgan Cazenove. De Amerikaanse zakenbank zet de multinational op de verkooplijst en verlaagt zijn koersdoel naar 3850 pence. Dit is omgerekend €45. De huidige koers licht hier ruim 2% boven. Over Aalberts (+1,8%) horen we bijna nooit iets, maar de industrieel toeleverancier staat dit jaar wel bijna 50% hoger.

(+1,8%) horen we bijna nooit iets, maar de industrieel toeleverancier staat dit jaar wel bijna 50% hoger. Kluisjesboer Inpost (-1,9%) is daarentegen niet vooruit te branden. De groei is hoog, maar hetzelfde mag gezegd worden over de waardering.

(-1,9%) is daarentegen niet vooruit te branden. De groei is hoog, maar hetzelfde mag gezegd worden over de waardering. Kepler Cheuvreux zegt dat Accell (+1,8%) uitstekend is gepositioneerd om te profiteren van de toenemende vraag naar bakfietsen. De zakenbank hanteert een koersdoel van €47. De huidige koers ligt hier ruim 10% onder.

Adviezen

Ajax: handhaven op €20 en kopen - Berenberg

Air France-KLM: naar €2 van €2,20 en verkopen - Credit Suisse

Basic-Fit: naar €38 van €37 en houden - Berenberg

Besi: naar houden van kopen en €76 - Berenberg

Boskalis: naar €30 van €28 en houden - Berenberg

DSM: naar houden van kopen en naar €178 van €192 - HSBC

DSM: naar €189 en kopen - Barclays

Unilever: naar verkopen van houden en naar 3.850p van 4.200p - JPMorgan Cazenove

WDP: naar €44 van €33,50 en kopen - ING

Agenda

VRIJDAG 3 SEPTEMBER 2021

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Chi)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (VK)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juli (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Augustus (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - Augustus def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Augustus (VS)