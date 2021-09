AFM-voorzitter: “Ik vind de markten een exuberante indruk maken”

In een interview met beleggersblad IEX spreekt voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten Van Geest haar zorgen uit over het huidige beursklimaat: "Markten zien er best wel opgewonden uit. In de reële economie zijn we blij dat we volgens de ramingen binnenkort weer op het niveau van 2019 zitten. Als je dan de aandelenbeurzen ziet, zowel in Nederland als elders, dan denk je wel: past dat wel helemaal bij elkaar? Daar maken we ons wel zorgen over.”

Van Geest ziet het als de taak van de AFM om erop te wijzen als het economische beeld en het beeld in de financiële sector op gespannen voet met elkaar staan: "Beleggen is een prima manier om rendement te behalen, maar beleggers moeten goed nadenken over wat ze doen. Beleg wat je kunt missen en pas op met beleggen met geleend geld, zeker in deze tijd.”

De beleidsmaker gaat verder in op regulering van de cryptomarkt, de turbohandel en de kosten van compliance. "We moeten wel genoeg mensen hebben om ons werk goed te kunnen doen."

Het volledige interview is te lezen op de site van IEX.