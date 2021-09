'Beleggers' en 'opkopers' mogen geen huizen meer kopen. Helpt dat?

Dit gaat niks oplossen, integendeel zelfs. Ik denk dat deze bestuurders in de jaren '70 zijn blijven hangen. Toen kochten speculanten panden op om ze leeg te laten staan. Lege panden waren toen meer waard dan als woning verhuurde panden, want van een leeg pand kan je winkels of kantoren maken en die waren veel kostbaarder dan woningen. Nu is dat anders: de prins Bernhards van deze tijd laten hun panden niet leeg staan, maar ze vertimmeren ze tot zo veel mogelijk mini-appartementjes en verhuren die als woning. Ze zorgen dus dat er zoveel mogelijk huishoudens in zo weinig mogelijk panden worden gepropt. Als je dat onmogelijk maakt, wordt de schaarste alleen maar groter verwacht ik. Het is popi om te kankeren op prins Bernhard, maar in feite doet hij precies wat de gemeente wil bereiken: meer mensen in dezelfde panden stoppen.



Het probleem is anders. Tot in de jaren '80 wilden gezinnen niet in de stad wonen. Binnensteden waren verloederd: er waren krakersrellen, je had junks en hoeren op de straat en roofovervallen op straat waren ook vrij gewoon. Het verkeer was ook veel gevaarlijker dan nu. In zo'n omgeving wil een nette burger zijn kinderen niet laten opgroeien. Dus die gingen naar Purmerend, of Nootdorp, of Berkel & Rodenrijs. Daar was ook ruimte om te bouwen.



In de jaren '90 en '00 veranderde dat. De krakers waren zowat uitgeroeid, Rotterdam begon Katendrecht en Spangen schoon te vegen en dat is eigenlijk heel goed gelukt. De hoeren en junks zijn van de straat af. Gewelddadige misdaad is niet meer tegen burgers gericht, maar liquidaties van drugsdealers onderling. Binnensteden werden ineens ongelooflijk populair. Iedereen wil er ineens wonen. Het is er veel prettiger geworden en mensen gedragen zich ook veel langer als oudere jongeren. Probleem is dat daar geen ruimte is om te bouwen, want die binnensteden zijn al vol. Mensen gaan niet meer naar Purmerend omdat ze niet in Amsterdam willen wonen, maar omdat ze Amsterdam niet kunnen betalen. Omdat iedereen op een plek wil wonen waar geen aanbod is, gaan ze tegen elkaar opbieden en gaan de prijzen in de lucht. Dat is niet meer dan logisch.



Bouwen is ook veel moeilijker geworden. Tot in de jaren '80 werd er gerust vlak langs een snelweg gebouwd. Geluidsmuur erlangs, groenstrookje zodat je niet direct tegen zo'n Berlijnse muur aankijkt en 10 meter van de snelweg kunnen de eerste huizen staan. Daar gaf niemand iets om. Nu is dat ondenkbaar want fijnstof. Natuurlijk is dat beter voor de kwaliteit; het is niet het toppunt van gezond om zo dicht langs de snelweg te wonen. Maar het maakt wel een hoop grond onbeschikbaar. En op andere plekken heb je stikstof, stankcirkels rond boerderijen, hobbyisten die ieder weitje tot natuurgebied bombarderen etc. Allemaal dingen die nog niet zo gek lang geleden geen enkele rol speelden.



En woningnood is ook een relatief begrip. In Oude Pekela valt het best mee met die woningnood. Huizen zijn daar best betaalbaar. Alleen is het niet de place to be. Kleine dorpen worden steeds onleefbaarder doordat er in de wijde omgeving geen voorzieningen zijn. Dus mensen gaan daar weg en gelijk hebben ze. Veel gebieden zijn al lange tijd in een neerwaartse spiraal en dat lijkt niemand te interesseren. In Amsterdam werd steen en been geklaagd omdat één van hun 5 ziekenhuizen failliet ging. Dan moet je in Urk wonen: daar is het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Zwolle of Harderwijk. Als je daar een acuut probleem hebt, dan heb je echt een probleem. Maar daar hoor je dan weer niemand over. Als je echt iets aan woningnood wil doen, lijkt het me veel effectiever om te investeren in dorpen. Als je die aantrekkelijker maakt, haalt dat druk weg bij de steden.