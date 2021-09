Vlakke koersen voorbeurs, maar gelukkig hebben we het nieuws(!) nog

De beurs gaat niet crashen, niet dit jaar, niet volgend jaar en ook niet over 10 jaar. We gaan vanaf nu voor altijd in één rechte streep omhoog en dit is volkomen terecht.



Groei aandelen zijn nog minstens voor 90% ondergewaardeerd, een Adyen hoort minimaal een koers van 20.000 euro te noteren gezien het winstpotentieel voor de komende 25 jaren (over 25 jaar zal adyen een winst van 500 euro per aandeel noteren), hetzelfde geldt voor alle andere groei aandelen en ook voor alle cryptocurrencies.



Waarde aandelen als RDS etc zullen alleen maar gaan dalen in waarde want deze aandelen zijn sterk overgewaardeerd. Ook goud en zilver hebben hun tijd gehad en zullen op korte termijn in het vuilnisvat van de geschiedenis gaan belanden. Ik weet dat over 10 jaar je gratis een ounce goud bij één brood krijgt als promotie.