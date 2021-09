Vlakke koersen voorbeurs, maar gelukkig hebben we het nieuws(!) nog

De AEX-indicatie is ietsiepietsie lager, net als de rest van de indices. Kom op AEX, nu we zo dichtbij staan, wil ik die 800 ook zien. Denkt u dat ook? Afvinken en daarna door, ook als dat een daling moet zijn. Van mijn part. Mag wel weer 'ns, nietwaar?

En toch. Volgens mij is het nog steeds the most hated bull market ever, zulke verhalen als hieronder en de hele dag overal het gezucht en geklaag dat het allemaal niet mag, kan en klopt. Meestal meteen gevolgd door gemopper over centrale banken. Ja, ik kijk ook met open mond toe, maar ben gelukkig wel long.

Als u bang bent voor een krach, moet u niet in aandelen beleggen - hoort erbij - of anders bij iedere nieuwe top uw stop loss verhogen. Verder heb ik geleerd dat Mr. Market nooit een boodschap heeft aan mijn mening over de markt en ik ben bang aan de uwe ook niet. Wat op het bord staat is het enige dat telt.

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.

Als de beurs toch crasht, wat kun je dan doen? https://t.co/dYMSxC5HZ9 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) September 1, 2021

Er is nieuws op het Damrak. Het bericht waarvan u op uw klompen kon aanvoelen... CM.com haalt geld op om verder te groeien. Het is alleen niet voor iedereen, het bedrijf doet het met een converteerbare obligatie van €100 miljoen voor institutionele beleggers. Hier is het enorme persbericht.

Laatste nieuws, de convertible is al geplaatst.

Nog een AMX-fonds en dit is meteen het advies van het jaar. Wat is dit voor onz... Enfin, u mag speculeren wat Berenberg hiermee wil of wie het een plezier doet, ik houd me in. Nog meer nieuws, Beter Bed komt met een boxspring- abonnement. Abo's, dat is altijd mooie kasstroom. Moet het wel lukken.



Deze vis ik uit een hele reeks, Berenberg is helemaal los. Het haalt wel Besi van kopen:



De opening dan, daar valt weinig over te zeggen. Ik weet ook niet waarom crypto zo hard gaat. In Hongkong doet Tencent +1,3%.



Hier bitcoin en ethereum deze dagen. De aandelenmarkt is gek, het zal, maar dit vindt iedereen normaal?



De rentes doen nog niks.

Veel plezier en succes vandaag.