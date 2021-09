Voor Galapagos lijkt de bodem bereikt

Pfoe. TTROO kom je goed weg. Snel trein shorts zijn gecrashed. Maar schade is nog te minimaal om ze terug te kopen. Stop trein shorts kregen snelheid en die gingen grotendeels er vannochtend uit (66%) en die zijn inmiddels ook gecrashed. Deze schade is wel wat groter dan de snel trein shorts, maar nee, ik ga voor lagere terug koop prijs.



Vrijdag 14.30 uur. Daar gaanwe naar toe. En futures gaan niet eerder down, ondanks hun neigingen. Australie ging redelijk diep down met de future, maar is inmddels duidelijk in het groen en ruim boven de 7.425 voor morgen. Australische beren kunnen hoogstens maandag in actie komen. Australische future beren eerder. La Suisse, nee, ze testen de 12.400 punten, maar die houdt het. DAXie, nee, ze hadden vroeg in de ochtend last van dijk doorbraken net als gisteren, maar Merkel heeft goede dijk makers in dienst. En het water is weer weg. Maar het water blijft dicht bij de rand staan. Dat wel. VIXie doet de taak fantastisch. De hele week rustig. Met als 14.30 uur het moment van beslissing. Ze kunnen dan helemaal los gaan (of niet), maar ze liggen perfect super laag op de grafieken. Amerikaanse yields kunnen niet uitbreken. Europese yields gaan mee omlaag. 1.325 vandaag voor de Amerikaanse yield, maar met een 1.297 staan ze er zo wel dicht op als ver vandaan. Morgen komt de beslissing. 1.32 is dan makkelijk haalbaar na 14.30 uur. En als het tegenvalt, dan blijven de yields in de downtrend zitten, wachten op een nieuwe trigger. AEX blijft hangen. Maar ook die is op weg naar morgen 14.30uur. Het zal voorzichtig positief gaan en zijn, want dat doen beurzen al twaaf jaar. Al lijkt de benadering deze keer behoorlijk behoedzaam. Al met al mag het nog wel wat hoger wat mij betreft. Kijken, kijken en wil graag shorts kopen vandaag, maar wel tegen de juiste prijs. CACie doet het fantastisch net als de Spanjaarden. NasDAK blijft een DAK met veel extreem hoge parameters. Maar ze neigen niet eens tot zakken. Dus NasZAK shorts wil ik wel tot me nemen.