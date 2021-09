Welke bank geeft de interessantste duurzaamheidskorting op je hypotheek?

Duurzaamheidskorting: een mooi gebaar van de bank om je als consument te bewegen om duurzamer te wonen. Wanneer je weinig uitstoot, krijg je namelijk een maandelijkse korting op je hypotheekrente. Maar welke bank is hier nou het meest genereus in?

Welke banken bieden duurzaamheidskorting?

Er zijn maar liefst acht banken die duurzaamheidskorting geven aan hun klanten. De voorwaarden verschillen onderling enorm. Want wat wordt gezien als duurzaam? Dat verschilt dus. Elke bank heeft hier z’n eigen regels bij en lang niet alle kortingen zijn per se interessant. Zo geven MoneYou en Obvion de laagste korting, namelijk 0,05%. Dat kan zeker beter. Daarom bespreken we hieronder de vijf interessantste banken met duurzaamheidskorting: ABN AMRO, ASN, Triodos, WoonNu en Florius.

ABN AMRO

Heb je een duurzaam huis en neem je een hypotheek bij de ABN AMRO? Dan kan dit nog best gunstig voor je uitvallen. Zo geven zij je 0,1% korting op je hypotheek wanneer je energielabel B hebt en 0,15% korting bij energielabel A.

ASN

Bij ASN krijg je 0,1% korting op je hypotheek als je daarnaast ook een ASN Duurzaam Wonen lening afsluit voor energiebesparende maatregelen. Zij stimuleren hiermee dat je actief aan de slag gaat met het verduurzamen van je huis.

Triodos

De bank Triodos pakt het volledig anders aan. Zij hebben een tabel met vijf verschillende klassen die lopen van huizen met energielabel A++++ tot en met de klasse energielabel E, F of G. Tussen de vijf klassen schuif je steeds 0,1% korting op. Dit betekent dat er 0,4% korting is te behalen als maximum. Dit klinkt heel voordelig, maar Triodos vraagt ook relatief hoge rentes wanneer je veel leent. Zo betaal je bijvoorbeeld een opslag van 0,6% wanneer je meer dan 90% van de woningwaarde wilt lenen. Triodos is daarmee een interessante bank als je relatief weinig leent ten opzichte van je woningwaarde (LTV) en je in een zeer energiezuinig huis woont.

WoonNu

De verstrekker WoonNu is vrij gul wanneer je het vergelijkt met de andere aanbieders. Zij bieden hun klanten een korting van 0,1% wanneer je energielabel B hebt. Bij energielabel A wordt dit 0,2% en bij een nul-op-de-meter huis wordt dit 0,25%.

Florius

Florius houdt het heel simpel: je krijgt 0,1% korting op je hypotheekrente bij energielabel A of hoger.

Dus welke bank is nou ‘t beste?

Het hangt erg af van jouw scenario welke bank het beste is. Daarom halen we er een voorbeeld bij. Stel: je hebt een huis met energielabel A, een woningwaarde van 500.000 euro en een annuïteitenhypotheek van 400.000 euro. Je rentevaste periode is 20 jaar. In dat geval komt WoonNu als voordeligste bank naar voren met een rentetarief van 1,44% (op moment van schrijven) incl. duurzaamheidskorting. Wanneer je wilt berekenen wat voor jouw situatie het meest voordelig is, kun je dit berekenen met de rentevergelijker van Ikbenfrits. Hier worden ook de vijf duurzame banken meegenomen die hierboven besproken zijn. Je kunt je gegevens invullen en je ziet vervolgens de tarieven inclusief duurzaamheidskorting.