Ruim een kwart belegt in Chinese aandelen

Ruim een kwart (27,3%) van de respondenten van de Bull Bear Enquête investeert in Chinese aandelen. 57,6% doet dat niet en is het ook niet van plan.

Uit de enquête blijkt verder dat Shell, ASML en Besi de populairste aandelen zijn voor aankomende maand. Het sentiment is wat minder zonnig dan vorige maand. De Bull Bear Indicator is nog iets verder gezakt, van 55,9 in augustus naar 53,3 nu.

Vorige maand stond nog een derde (65,7%) positief of zeer positief tegenover de aandelenmarkten. Nu is dat 53,3%. En 41,7% verwacht een stijging van minimaal 2% voor de AEX (dit was 48,4%).

Voor de langere termijn - zes maanden - verwacht 48% dat de AEX met 3% of meer zal stijgen. Dit percentage lag vorige maand nog op 54. Ruim 23% verwacht juist een daling (was 12,5%).

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, gaat van 55,9 vorige maand naar 53,5 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor september is als volgt (tussen haakjes de score voor augustus):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 12,1% (was 12,1%)

Optimistisch: 42,7% (was 54,2%)

Neutraal: 26,3% (was 25,9%)

Pessimistisch: 13,5% (was 6,3%)

Zeer pessimistisch: 5,4% (was 1,6%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 11,1% (was 10,9)

Optimistisch: 42,2% (was 54,8%)

Neutraal: 28,8% (was 26,2%)

Pessimistisch: 13,1% (was 6,4%)

Zeer pessimistisch: 4,8% (was 1,6%)

AEX komende maand

Omhoog: 41,7% (was 48,4%)

Neutraal: 34,7% (was 41,5%)

Omlaag: 23,6% (was 10,1%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 48% (was 54%)

Neutraal: 28,8% (was 33,4%)

Omlaag: 23,2% (was 12,5%)

Extra vraag

De afgelopen maanden zagen we regelmatig nieuwsberichten voorbij komen over de strenger wordende regelgeving van de Chinese autoriteiten voor de grote techbedrijven. Wij vroegen ons af of IEX-lezers belegd zijn in Chinese aandelen.

Daarom voegden we deze maand een extra vraag toe: Belegt u (nog) in Chinese aandelen?

Het grootste deel van de respondenten doet dat niet en is ook niet van plan om dat te doen (57,6%). Toch belegt nog ruim een kwart wel in Chinese aandelen. Een klein deel (7,4%) deed het voorheen wel, maar nu niet meer. De overige 7,7% overweegt wel in Chinese aandelen te gaan beleggen.

A. Nee, en dat zal ik ook niet snel doen 57,6% B. Ik belegde voorheen wel in Chinese aandelen, maar nu niet meer 7,4% C. Ik beleg nog niet in Chinese aandelen, maar ik overweeg het wel 7,7% D. Ja, ik beleg in Chinese aandelen 27,3%



Aandelenkeuzes september

Dan een blik op de individuele namen. Welke aandelen zijn favoriet? En waar kunnen we beter met een boog omheen lopen? Voor de berekening hebben we voor- en tegenstemmen tegen elkaar weggestreept.

Al een aantal maanden voert Shell de toppers aan en dat is deze maand niet anders. Chipaandelen ASML en Besi gooien ook hoge ogen. Investeerder Prosus sluit de top 4 af.

Bij de floppers staat maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met maar liefst 146 negatieve stemmen bovenaan. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco vinden we op de tweede plaats, en net als vorige maand ontbreken ook Adyen en Philips niet in de flop 4.

Toppers september Stemmen Floppers september Stemmen Shell +98 Just Eat Takeaway -146 ASML +54 Unibail-Rodamco -73 Besi +41 Adyen -33 Prosus +33 Philips -32



Deze keer deden 809 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!