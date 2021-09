Ziet er goed uit voorbeurs, maar nu de inkoopmanagersindices nog

De AEX indicatie is nipt hoger en de index staat in 2021 met de start van de statistisch slechtste beursmaand (de Dow Jones deed gemiddeld -1,0% sinds 1896) van het het jaar op +26,1% en +28,2%.

De volatiliteitsindex VIX is in ieder geval in een neergaande trend nu de R weer terug is in de maand en steeg gisteren maar +1,8% tijdens zomaar een dalingsdag op de Big Board:

Slechtste beursmaand van het jaar? Nu zijn we denk ik meer bezig of de index al dan niet 800 op het bord zet. Over acht gesproken, na een rondje shoppen à €139 miljard in een week staat de ECB balans op 80% van het EU BBP - and counting. Zo lang dit door gaat kunt u veilig in aandelen beleggen?

Dat mag u zelf bepalen, maar het gaat eigenlijk al de hele bull market sinds 2009 zo. Intussen maakt het bedrijfsleven wel vette winsten. In hoeverre de koersen out of the blue zijn moet u ook zelf bepalen, ik vind dat zelf meevallen. Enfin, blijft het zo en dan doel ik vooral op die winsten, want de economie...

... die lijkt over de herstel-boom van dit jaar heen te zijn. We doen het vandaag met de inkoopmanagersindices over augustus, hier hebt u de hele bingokaart. China scoort net onder de grens van stilstand en krimp, ofwel de bekende 50, is het nieuws. De Nederlands Nevi inkoopmanagersindex is om 09:00 uur.



Er is nu nul komma nul bedrijfsnieuws, er zijn geen nieuwe, tegen het bedrijfsleven gerichte maatregelen in China. Tencent doet in Hong Kong +1,7% en cijferende probleemprojectontwikkelaar en vastgoedfonds Evergrande staat -2,5% . Er is ook geen of amper nieuws uit de VS.

Let op olie, want Opec beslist vandaag of ze bij haar productieverhoging blijft. Ik wens de organisatie veel wijsheid, want de trend in WTI en Brent oogt wiebelig:



De opening dan met een lekker draaiend Azië na een miezerig Wall Street, de dollar flirt weer met 1,18 en verder zie ik geen gekke of onverwachte dingen.



De rentes doen nog niks, maar let wel op na die EU rente explosie gisteren.

De agenda kent inkoopmanagersindices en ADP-arbeidsmarktrapport over augustus en Opec moet een ei leggen:

En dan nog even dit

Geen all time highs is het nieuws. Zo verwend zijn we.

WATCH: U.S. stocks dipped on Tuesday but that didn't stop the benchmark S&P 500 index from posting another monthly rally, with August marking a seventh straight month of gains https://t.co/FjzYkMCM0f pic.twitter.com/OC0vsjxccB — Reuters Business (@ReutersBiz) September 1, 2021

Liefhebbers opgelet:

OPEC+ meets today for the first time since July, with delegates expecting the group to stick to its planned production increase https://t.co/t3mxgMWrKr — Bloomberg Markets (@markets) August 31, 2021

Volgen er meer?

South Korea approved a bill that bans app store operators from forcing software developers to use their payment systems. Google and Apple face global criticism for requiring the use of payment systems that charge commissions of up to 30%. More here: https://t.co/s0a9cC5f9M pic.twitter.com/Aj8Gmz7522 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 1, 2021

Het bedrijf drijft op Payment for Order Flow (PFOW):

WATCH: From @Breakingviews - U.S. regulatory scrutiny of online trading platform Robinhood’s business model is intensifying, leaving the disruptor vulnerable to some disruption of its own, says @GinaChon $HOOD pic.twitter.com/wMM2nYZftO — Reuters Business (@ReutersBiz) September 1, 2021

Het grote Chinese probleemfonds:

Evergrande shares fall 2.5% after it warns of default risks https://t.co/RM29ugizom pic.twitter.com/ZFUuw3KqEI — Reuters Business (@ReutersBiz) September 1, 2021

Goh:

NEW: A survey of 45 companies around the globe shows business travel as we’ve known it isn't coming back https://t.co/IAyYhYcvC6 — Bloomberg Markets (@markets) September 1, 2021

Deze wekelijkse tweet nog, 80%

Good Morning from Germany where #ECB is becoming a political football in election campaign w/a possible future FinMin of the country lays into the central bank as ECB's balance sheet now 80% of Eurozone GDP due to money printing despite rising inflation. https://t.co/3Ic88f6sD2 pic.twitter.com/Ffolw1r2cn — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 1, 2021

(...)

Do you love the Doge? Now fans can own a piece of meme that sold as an NFT for about $4 million in June https://t.co/sLf5ccEydS via @markets @crypto — Joanna Ossinger (@ossingerj) August 31, 2021

Veel plezier en succes vandaag.