Slotcall: Galapagos en Prosus winnaars van het Damrak

Na een sterke opening van de AEX, waarbij zelfs de 790-grens getrotseerd werd, is de Nederlandse hoofdindex rond het middaguur een beetje gaan inkakken, om vijf minuten na half zes te sluiten op -0,2%.

Inkakken was bij Prosus (+6,4%) niet aan de orde. De investeerder stond vandaag glansrijk bovenaan de AEX. Prosus neemt de Indiase betaalaanbieder BillDesk over, maar dat is niet de belangrijkste koerstrigger. De flinke koersstijging van het Chinese Tencent (+5,3%) is dat daarentegen wel. Zoals bekend heeft de Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij hier een groot belang in.

In ander nieuws: de inflatie in de eurozone is flink toegenomen. In augustus zijn de consumentenprijzen met 3% op jaarbasis toegenomen, waar economen uitgingen van slechts 2,7%. Daarmee zet de groei van de consumentenprijzen door, want in juli was dit cijfer nog 2,2% en in juni 1,9%.

ING-econoom Bert Colijn stelt echter in een analyse dat de Europese Centrale Bank niet van koers zal veranderen tijdens de aanstaande vergadering in september. De kerninflatie, die voor de ECB belangrijk is, kwam in augustus uit op 1,6 procent. Dat was in juli slechts 0,7 procent.

Exit Galapagos-CEO

Een reeks tegenvallers bij Galapagos (+7,2%) knaagde aan het vertrouwen dat beleggers hadden in topman Van de Stolpe. De CEO gooit nu dan ook de handdoek in de ring, al heeft hij het zelf over ‘met pensioen gaan’. “Pijnlijk genoeg reageert de markt positief op de exit van Van de Stolpe: het aandeel wint circa 5% op het nieuws”, schrijft IEX-analist Martin Crum. Op het slot ging het biotechbedrijg nog een tikje harder omhoog, waarmee het vandaag de grootste stijger van het Damrak is.

De Raad van Bestuur is naarstig op zoek naar een opvolger: tot die tijd blijft Van de Stolpe nog aan. De vraag is wie ‘Mr Galapagos’ gaat opvolgen. Diegene erft een fors gevulde bankrekening en een mager gevulde pijplijn. De circa €5 miljard op de bank geeft Galapagos de tijd om met alternatieven te komen: deals om de geslonken pijplijn te vullen bijvoorbeeld.

Vertrek 'mr Galapagos' is geen echte game changer #Galapagos https://t.co/qZjAZTlFqU — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 31, 2021

Basic-Fits ijzersterke verdienmodel

IEX-analist Niels Koerts kreeg een interessante lezersvraag binnen: geeft Basic-Fit (+0,9%) een te positief beeld van rendement op zijn clubs? Tijd voor aandelenanalist om dieper in te gaan op Basic-Fits “ijzersterke” verdienmodel, zoals Koerts het omschrijft.

Basic-Fit profiteert flink van zijn schaalvoordelen. Het is marktleider in Europa en daarmee de grootste inkoper van fitnessapparatuur. Dat brengt een goede onderhandelingspositie met zich mee, waardoor Basic-Fit de kosten kan beperken, wat er op zijn beurt weer voor zorgt dat de abonnementen gunstig geprijsd zijn. Daarnaast zijn er nog flinke groeimogelijkheden in Frankrijk en Spanje.

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Want volgens Koerts is het antwoord op de lezersvraag ja. Lees daarover meer in het zeer uitgebreide artikel hieronder.

Lezersvraag: Geeft Basic-Fit te positief beeld van rendement op zijn clubs? #Basic-Fit https://t.co/FZVY0pBFxt — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 31, 2021

De Slimste Belegger

Maandlijstjes

Het is alweer de laatste dag van augustus. Tijd om even terug te blikken op deze niet zo zomerse zomermaand. Wie zijn de grote winnaars wie zijn de grote verliezers?

AEX

AMX

AScX

Brede markt

De AEX (-0,2%) presteerde vandaag een fractie beter dan Frankrijk en Duitsland die beide -0,3% deden.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) steeg met 1,2% tot 16,4 punten.

De Amerikaanse indices blijven dicht bij huis: S&P 500 (+0,0%), Dow Jones (+0,1%) en de Nasdaq (+0,1%).

De euro blijft liggen op 1,180 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,2%) en zilver (-0,8%) dalen.

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (-0,1%) dalen ook ietsjes.

Bitcoin (-1,9%) daalt

Het Damrak:

ING heeft Philips (+2,2%) op de kooplijst gezet nadat de bank zijn koersdoel voor Philips heeft opgekrikt tot €50.

(+2,2%) op de kooplijst gezet nadat de bank zijn koersdoel voor Philips heeft opgekrikt tot €50. De chippers ASML (-0,7%), ASMI (-1,5%) en Besi (-1,1%) hebben vandaag alledrie koersdoelverhogingen gekregen van ING. Daarnaast vindt de bank alledrie chippers momenteel koopwaardig.

(-0,7%), (-1,5%) en (-1,1%) hebben vandaag alledrie koersdoelverhogingen gekregen van ING. Daarnaast vindt de bank alledrie chippers momenteel koopwaardig. “Wat we als beleggers met elkaar gemeen hebben is dat we hoogstwaarschijnlijk met zijn allen de koersrally van IMCD (-0,2%) hebben gemist. Het aandeel is sinds de beursintroductie in 2014 met bijna 650% gestegen, maar niemand lijkt zich in het bedrijf te interesseren”, schreef IEX-analist Niels Koerts vandaag. “Wellicht speelt het onduidelijke verdienmodel hierbij mee. Voor ons reden om hier wat dieper op in te gaan.”

(-0,2%) hebben gemist. Het aandeel is sinds de beursintroductie in 2014 met bijna 650% gestegen, maar niemand lijkt zich in het bedrijf te interesseren”, schreef IEX-analist Niels Koerts vandaag. “Wellicht speelt het onduidelijke verdienmodel hierbij mee. Voor ons reden om hier wat dieper op in te gaan.” FIL Limited heeft zijn belang in Wolters Kluwer (-1,1%) verkleind van 3,76% tot 3,03%.

(-1,1%) verkleind van 3,76% tot 3,03%. PostNL (-2%) en verschillende vakorganisaties definitief akkoord over nieuw sociaal plan. Het sociaal plan geldt vanaf 1 september 2021 en loopt tot en met 31 augustus 2024. Het plan is van toepassing op alle medewerkers die vallen onder de cao voor PostNL en bevat de afspraken die gelden bij eventuele reorganisaties bij PostNL, aldus het bedrijf.

Adviezen

Philips: naar €53 van €52 en kopen - Goldman Sachs

Philips: naar €45 van €50 en verhoogd naar kopen - ING

ASML: naar €800 van €650 en kopen - ING

ASMI: naar €400 van €350 en kopen - ING

Besi: naar €95 van €90 en kopen - ING

TomTom: naar €7,50 van €9 en houden - ING

Brunel: naar €14,80 van €14,75 en kopen - ING

Sif Holding: naar €16,25 van €15,60 en houden - ING

Signify: naar €65 van €60 en kopen - ING

