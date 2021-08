ArcelorMittal zoals alleen ArcelorMittal het kan

Wacht even, ArcelorMittal behoorde vanochtend nog tot de stijgers van de dag? Ja maar, dat was vanochtend en nu staat er een dikke min. Hoe ArcelorMittal wilt u het hebben? Nota bene, de AEX steeg eerst een paar tienden en daalt er nu een paar. Peanuts. ArcelorMittal heeft een officiële bèta van twee, dat is het verhaal.

Bèta is de mate waarin een asset in relatie tot haar benchmark beweegt. Neutraal is één, hoe hoger, hoe volatieler en hoe lager, hoe saaier. U mag het ook anders zeggen: ArcelorMittal is het hypergevoelige windvaantje van het Damrak.