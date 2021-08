BAM: this time its different?!

Donderdag twee weekjes geleden had BAM H1-cijfers en - u weet het nog als de dag van gisteren - meldde ze dat ze opnieuw gaat afschrijven op een groot project. Ze vertelde er alleen niet bij welke opdracht en hoeveel. De koers ging hard onderuit... en dat is er intussen uitgelopen. Kijk maar, niks aan het handje.

De koers pakt de opgaande trend gewoon weer op waar die was gebleven, er staat dit jaar een whopping 63% en BAM is vandaag zelfs stijger van de dag in de AScX.

Hier is de lange grafiek met al die beruchte downtrends en strepen naar beneden op weer eens teleurstellende cijfers, winstwaarschuwingen en... afschrijvingen in het verleden. En nu dus niet. Die Afsluitdijk is al lang ingeprijsd Arend Jan, hoor ik hardop denken? Dat kan, maar het is gewoon niet zeker dat het die dijk is.

Nu maar hopen dat de bouwer niet vaker onduidelijk gaat worden over stroppen en ellende, want dit smaakt misschien wel naar meer. Want het is gewoon voor het eerst dat BAM wel lijkt weg te komen met een afschrijving. This time it's different dus.