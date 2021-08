Is de markt hoog, duur, allebei of goedkoop? Hoort u het ook eens van een ander

Eens, dit is inderdaad een heerlijk nuchter en relativerend stukje van beleggingsvetraan Marco Groot, laat ik hem zo maar noemen. Het gebeurt zelden dat ik zoiets hier in het blog plaats, maar dit is echt heel goed. Dit is een mooie alinea. Of juist een gevaarlijke? Voor het laatst was dit in 2000.

Saillant is dat veel vermogensbeheerders de marktstijging niet meer bijhouden. Dat komt omdat zij veel meer gewogen zijn in banken, olie, value stocks. Maar dat maakt niets uit.

Het relatieve gemis wordt in grote mate goedgemaakt door het absolute gewin. Zelfs een slechte vermogensbeheerder heeft dit jaar meer dan 10% gemaakt voor zijn vermogende klanten.