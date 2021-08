Solana keer negen dit jaar en wat heeft Galapagos daar mee te maken?

Hebt u ze? nee, ik ook niet. Hadden we maar? Ja, maar toen hadden we hier nog van gehoord. Wat is het eigenlijk? Zou me niet verbazen als er mensen zijn die inderdaad keer zoveel staan met dit spul het ook niet weten. Als het maar stijgt. En dit is meteen ook het frustrerende aan beurs, handelen en beleggen.

Hoe goed u ook doet - binnen uw eigen risicoprofiel! - het gaat áltijd ergens harder, beter en meer. Uiteindelijk raken we geïrriteerd en gefrustreerd, verkopen wat we hebben, duiken er alsnog in en dan bleek het bezit van de zaak weer eens einde vermaak. En dan gaan we anderen de schuld geven.

The Crypto market is wild. Solana's market cap has doubled 9 times this year. Started at $74 million, now at $35 billion.



I don't know that we've ever seen so much money made by so many people in such a short period of time. pic.twitter.com/JGnIeMwTK4 — Michael Batnick (@michaelbatnick) August 31, 2021

Dat schuld geven zien we ook al tijden bij Galapagos en vandaag al helemaal. Ja, de nu vertrekkende oprichter en CEO en het bedrijf zelf waren te optimistisch (over filgotinib). J, Onno had met de wijsheid achteraf beter aan Gilead kunnen verkopen toen het misschien kon en zo is er meer kritiek te verzinnen.

Het neemt niet weg dat u zelf in de aandelen dook en u zelf het risico op al dan geen succes nam. Vandaar mijn opmerking. Oh ja, voor u op mij los gaat: het is ook mijn geld, hoor. Niet rechtstreeks, maar de stukken zaten in mijn AEX- en zitten in mijn AMX-tracker die ik iedere maand koop.