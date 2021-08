Tracker Tips: duurzame smallcaps wereldwijd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Column, Redactioneel Categorie: Indextrackers

UBS Asset Management heeft onlangs een maatschappelijk verantwoorde ETF-variant in wereldwijde smallcap-aandelen gelanceerd. De UBS ETF MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (met ticker UIMS en ISIN-code IE00BKSCBX74) is onder meer verhandelbaar aan Xetra en heeft een kostenplaatje van 0,23% op jaarbasis. UIMS UIMS volgt de nieuw gecreëerde MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped-index die blootstelling biedt aan smallcap-aandelen wereldwijd met sterke ESG-referenties. De vijfjarige performance van deze index is in onderstaande grafiek afgebeeld. In dollars is dat zo’n 86%. De benchmark gebruikt een best-in-class ESG-benadering door de voornaamste 25 procent van als eersterangs beoordeelde ESG-aandelen binnen elke sector te selecteren uit de MSCI World Small Cap-index. De referentie sluit bedrijven uit die betrokken zijn bij tabak, controversiële wapens, thermische kolen, olie en gas en zogeheten hoge CO2-uitstoters, evenals overtreders van het Global Compact van de Verenigde Naties. Bovendien is de ETF geclassificeerd onder artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De tracker heeft een Nederlandstalige KIID in de vorm van essentiële beleggersinformatie. Hierdoor is UIMS beschikbaar voor beleggers in ons land. Duurzaam palet De lancering van UIMS komt een maand nadat de Zwitserse vermogensbeheerder een reeks ESG-ETF's heeft geïntroduceerd die nieuw ontworpen MSCI-indices volgen die grotere uitsluitingen toepassen en de 5% hoogste CO2-uitstoters van de gerelateerde moederindex verwijderen. Deze serie bestaat uit: UBS ETF MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AWESG)

UBS ETF MSCI Emerging Markets ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EMESG)

UBS ETF MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUESG)

UBS ETF MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EESGA)

UBS ETF MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPESG)

UBS ETF MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USESGA) Smallcaps De toevoeging van een maatschappelijke verantwoorde tracker met blootstelling aan smallcap-aandelen van over de hele wereld geeft beleggers een unieke mogelijkheid om ook op dat vlak duurzaam te investeren.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.