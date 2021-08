Hogere koersen voorbeurs en er zijn spectaculaire nieuwtjes

De AEX-indicatie is - één keer raden - weer ietsje hoger.

Laatste dag van augustus en we hebben deze maand niet te klagen. Dit zijn de scores op het Damrak.



Dit jaar is het helemaal bal. En toch geen feest, euforie of blijdschap, ik merk er in ieder geval niks van. Iedereen is sceptisch, kritisch en zelfs cynisch. Vooral door al die monetaire en fiscale stimulering zijn we bang dat het allemaal niet klopt en dat we vroeg of laat keihard worden afgerekend, zoiets?



Laatste nieuws, het geplaagde Prosus doet een grote overname. Hier leest u het persbericht.

Gepland pensioen...? Dat wist ik niet, maar Galapagos-CEO Onno van der Stolpe (61) hangt de reageerbuis aan de wilgen. Niet geheel onverwacht wellicht. Degene vVoor wie de (tot voor begin vorig jaar?) inspirerende figuur van Van der Stolpe de reden was om in dit aandeel te beleggen, heeft iets om over na te denken.

Misschien geldt dat wel voor iedereen. Galapagos is een soort SPAC-biotech. Een staand bedrijf met personeel, resources en €5 miljard aan cash, maar het zoekt toch een beetje nog een middel om te gaan maken.



Er is meer nieuws: de SEC wil echt de Payment for Order Flow (PFOF) verbieden, ofwel de orders van klanten verzamelen en aan de hoogstbiedende market maker verkopen. . Volgens mij beslist uiteindelijk de wetgever, maar Robinhood deed -6,9%. Barron's heeft het nieuws:

NEW: SEC Chairman Gary Gensler tells Barron's that a full ban of payment for order flow is "on the table"https://t.co/MQpyA7Fp7t — Avi Salzman (@avibarrons) August 30, 2021

Als China niest, wordt de wereldeconomie verkouden? Het nieuws nu is dat de Chinese economie echt vertraagt: de inkoopmanagersindices industrie en dienstensector over augustus komen op 50,1 en 47,5 uit. Wereldwijd raakt de vaart uit de groei en de vraag is of dit de winstverwachtingen raakt.

In dat geval hebben we wellicht ineens met dure beurzen te maken. Want dat is tot nu het mooie aan 2021: de omzet en winstverwachtingen stijgen nog veel harder dan de koersen. De opening dan en die is zonder spektakel. In China staan gaming-aandelen lager, maar Tencent doet het met maar -1,1%.



De rentes doen ook nog niks:

Veel plezier en succes vandaag.