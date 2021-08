Langzaam opstarten voorbeurs, maar u raadt de richting

De AEX indicatie is wel hoger, maar u moet de beweging voorbeurs echt zoeken. Zowat alles handelt met een bescheiden (groen) nul voor de komma, de agenda is leeg - bij ons gaat alleen ASR ex-dividend à €0,82 per aandeel - en er is vrijwel geen (bedrijfs)nieuws.

En zo gaan we op en rond all-time highs de op de beurs beruchte septembermaand in. De Dow Jones heeft het langste track record en doet gemiddeld -1,0% deze maand. Dat is veel. En dit jaar gaan de aandelenindices en meer assets met eeuwige sneeuw op hun toppen de herfstmaand in, als dat maar goed gaat.

Kijk maar. Wall Street was al zo ver, maar intussen heeft de AEX ook een van haar grootste stunts in haar bestaan uitgehaald: binnen anderhalf jaar verdubbelen. Nu de centrale banken hebben beloofd deze herfst te blijven verdoven, moeten we afwachten hoe de wereldeconomie en Covid-19 zich ontwikkelen.

Deze week zien we aan de inkoopmanagersindices over augustus of de economie inderdaad al over haar hoogtepunt heen is.



Vrijdag leek Fed-voorzitter Jerome Powell er op uit om de markt gerust te stellen, zijn virtuele Jackson Hole speech werd in ieder geval duivisch uitgelegd en de volatiliteit zakte. Dit is de CBOE VIX Index die al verder lijkt in te dutten. Let wel, die kan in één tik weer heel hoog staan, als:



De actualiteit dan, met Orkaan Ida is het orkaanseizoen weer begonnen en nu is de regio rond New Orleans zwaar de klos. Olie doet niet veel, maar natural gas versnelt - zied hieronder. Intussen heroverweegt Opec haar voorgenomen productieverhoging, niet echt een goed teken.



De opening is typisch 2020, iets hoger. Geen enkele koers springt er uit. Er zijn geen nieuwe berichten uit China en Tencent doet nu -1,2% in Hong Kong, voor de Prosus volgers dus. Merk op dat de dollar weer boven 1,18 staat.



De rentes leveren een basispuntje in:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:56 'OPEC+ kan besluit over productieverhoging terugdraaien'

07:36 FlatexDegiro splitst aandeel in vieren

07:31 Ajax rondt transfer Daramy af

07:08 Ondernemers industrie minder optimistisch

07:06 Europese beurzen openen vlak

07:05 Producentenprijzen blijven hard stijgen

06:57 Ruim 216 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

29 aug Drukke macroweek voor de boeg

27 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

27 aug Wall Street hoger gesloten

27 aug Olieprijs hoger gesloten

27 aug Wall Street koerst af op hoger slot

27 aug AEX hervat weg omhoog

27 aug Europese beurzen hoger gesloten

De AFM meldt deze short:

De agenda met de eerste schatting van de Duitse inflatie over augustus:

09:00 ASR Nederland - Ex-dividend

06:30 Ondernemersvertrouwen - Augustus (NL)

06:30 Producentenprijzen - Juli (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - Augustus (eur)

11:30 Inflatie - Augustus (Bel)

14:00 Inflatie - Augustus vlpg. (Dld)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Juli (VS)

En dan nog even dit

Laatste nieuws, hoeveel?!

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli gemiddeld 13,9 procent hoger dan in juli 2020.https://t.co/kAtXMNGLl1 pic.twitter.com/NfoQWYoFSb — CBS (@statistiekcbs) August 30, 2021

Veel economische (sentiment)cijfers lijken al te hebben gepiekt:

Opschieten Philips?

Philips kondigde half juni grootschalige terugactie aan van slaapapneu apparaten. Nog altijd is in Nederland geen begin gemaakt met de inname van de apparaten. Patiënten zijn ongerust. - ?@thieuv? https://t.co/dsoVKfOHnh — Hella Hueck (@hellahueck) August 30, 2021

Ambitie!

AB InBev wil Heineken verslaan als grootste brouwer van Nederland https://t.co/4GQr5TDaQq pic.twitter.com/KiEVUazLJ4 — RTL Z (@RTLZ) August 30, 2021

Het seizoen is weer begonnen en hoe... De olie- en gasindustrie in de regio is ook dicht:

Hurricane Ida batters Louisiana knocking out all power to New Orleans.



The storm, wielding some of the most powerful winds ever to hit the state, is more powerful than Katrina https://t.co/91noiFaBIZ #HurricaneIda pic.twitter.com/aWXqfByQ98 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) August 30, 2021

Niets zuigt zo als een bull market waar u niet in zit:

FOMO remains alive and well in the crypto world, with lesser-known tokens outperforming again in the wake of recent rallies staged by industry leaders Bitcoin and Ether https://t.co/x2TeV4fOn0 — Bloomberg Markets (@markets) August 29, 2021

Cash versus beleggen:

CenBanks spurred greater wealth inequality: Between 1950 & late-90s tech bubble, ratio of US private sector fin assets (Wall St) vs GDP of US (Main Street) oscillated between 2.5x & 3.5x; interventionist policy of QE boosted valuation of fin assets in US to 6.4x size of US GDP. pic.twitter.com/qcSPZShFFj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 29, 2021

Eens te meer, aandelenbeurzen prijzen winsten in, niet de economie:

The relative performance of Emerging Markets against Developed Markets is a clear reminder that superior #GDP growth does not mean superior returns! pic.twitter.com/95n17NXHO7 — jeroen blokland (@jsblokland) August 28, 2021

Veel plezier en succes vandaag.