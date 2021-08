Slotcall: No taper!

We keken er de gehele week naar uit, maar achteraf vragen we ons af waarom. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft in zijn speech bijzonder weinig spannende dingen gezegd. In feite komt het erop neer dat de Fed nog niet gaat taperen en dat kunnen de markten wel waarderen. De AEX wint 0,9% en sluit op het hoogste niveau ooit.

U kunt wel raden welke aandelen het meest profiteren van deze 'duivense' speech van Powell, namelijk ASMI (+3,9%), ASML (+2,2%) en Besi (+2,2%). Deze bedrijven hebben de meeste baat bij een florerende wereldeconomie. Hetzelfde geldt overigens voor ArcelorMittal (+2,8%).

Wie aandelen Just Eat Takeaway (-7,5%) in portefeuille heeft, kent daarentegen een veel mindere dag. Vandaag werd officieel bekend dat er een fee cap in de VS wordt ingevoerd. Dit betekent dat de maaltijdbezorger een fee van maximaal 15% van de waarde van de order in rekening mag nemen. Topman Jitse Groen zegt dat hij hier bij zijn outlook al rekening mee heeft gehouden, maar de markt denkt er duidelijk anders over.

IEX-Beleggerspodcast

Naar aanleiding van de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell bij Jackson Hall hebben we ervoor gekozen om de podcast later op te nemen dan u van ons gewend bent. Mede daarom komt de podcast pas aan het begin van de avond online.

Alfen

De grote bleeder van de dag is Alfen (-6,1%). Beleggers die vanochtend bij opening op een koers van €100 kochten, komen van een koude kermis thuis. Deze kortstondige koersstijging was opvallend, omdat de cijfers niet beter waren dan verwacht.

Positief is wel dat winstgevendheid van de de energiespecialist aanmerkelijk harder steeg dan de omzet. Een teken dat de marges bij het bedrijf omhoog gaan. De markt had echter al uitgebreid voorgesorteerd op een verbetering van de cijfers. De koers is de afgelopen drie maanden met zo'n 80% opgelopen.

Na een dergelijke koersstijging is het bedrijf verplicht om de marktverwachting ruimschoots te overtreffen. Dit deed Alfen echter niet. De outlook voor dit jaar bleef zelfs gehandhaafd op een omzet van €225 tot €250 miljoen. In het onderstaande artikel leest u wat u met uw stukken moet doen.

Eurocommercial Properties

De resultaten van Eurocommercial Properties (+0,7%) werden daarentegen met wat meer enthousiasme ontvangen. Toch houden de cijfers niet over. Mede door de strenge lockdownmaatregelen in Frankrijk wist het winkelvastgoedfonds in de eerste jaarhelft slechts 82% van de gefactureerde huren binnen te halen.

Sinds 31 januari zijn winkelcentra met een oppervlakte van meer dan 20.000 m2 gesloten. Dit hakt er bij de winkeliers stevig in. Positief is dat er slechts een afboeking van 1,1% plaatsvond. De boekwaarde van het vastgoed bedraagt €40,86 en ligt dus bijna twee keer zo hoog als de huidige beurskoers.

De markt geeft daarmee feitelijk aan dat er nog meer afboekingen in het verschiet liggen. Mochten er inderdaad nog een stevige afwaardering volgen dan heeft dat gevolgen voor de schuldgraad. Deze zogenaamde loan to value ratio bedraagt 43,8%, wat al boven de eigen doelstelling van 40% is. Bij een daling van de boekwaarde gaat de schuldgraad verder omhoog

Daarmee kan het langer duren voordat Eurocommercial Properties zijn aandeelhouders flink gaat spekken. Niettemin ziet analist Peter Schutte kansen. De volledige update van de cijfers leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

Vandaag blijven de rentes dicht bij huis, maar per saldo zijn de vergoedingen op tienjaars staatspapier deze week stevig opgelopen.

Nederland: -0 basispunten (-0,29%)

Duitsland: -1 basispunt (-0,42%)

Italië: -1 basispunt (+0,65%)

Verenigd Koninkrijk: -0 basispunten (+0,60%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+1,32%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +2,0%

AEX deze maand: +8,8%

AEX dit jaar: +25,9%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +27,9%

Oranje boven

Wat opvalt is dat onze beurzen het deze week aanmerkelijk beter hebben gedaan dan de buitenlandse indices. De AEX (+2,0%), AMX (+1,7%) en ASCX (+3,0%) vinden de weg stevig omhoog. Dat kunnen we niet zeggen van de Duitsers die slechts 0,3% winnen. Ook de Chinese beurzen staan in de herstelstand al hebben ze nog een lange weg te gaan.

AEX

ASR (+6,5%) wordt beloond voor zijn puike eerstehalfjaarcijfers. Met name het operationele resultaat kwam veel hoger uit dan waar analisten op hadden gerekend. Prosus (+4,2%) profiteert van de kleine bounce in Chinese aandelen en de chippers lijken alleen maar te kunnen stijgen.

AMX

AMG (+13,5%) heeft een lithium-vanadiumbatterij ontworpen dat mogelijk als alternatief kan gelden voor dieselgeneratoren om pieken in de stroomvraag op te lossen. Verder liep de olieprijs stevig op, wat goed nieuws betekent voor oliedienstverlener SBM Offshore (+7,5%) en bodemonderzoeker Fugro (+6,6%).

ASCX

Sif (+11,9%) wordt beloond voor zijn tweedekwartaalcijfers. Hier staat tegenover dat houtveredelaar Accsys (-4,1%) terrein prijsgeeft. Het bedrijf meldde afgelopen maandag dat de kosten van de fabriek in Hull €9 tot €15 miljoen hoger uitvallen dan verwacht.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!