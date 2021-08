Voorbeurs wacht alles en iedereen op Fed, maar eerst cijfers op Damrak

De AEX indicatie is vlak en verder ziet u nu ook niet veel bewegen, maar had u anders verwacht dan?

Om 16:00 uur is het dan zo ver, maar wellicht verschijnt zijn speech al iets eerder? Ik ben niet zeker. To taper or not to taper, Fed-voorzitter Jerome Powell houdt zijn Jackson Hole speech waar de markt al weken naar uitkijkt. Dit is de beste en meest beknopte vooruitblik die ik kan vinden, dit is waar het om draait.

Wie ben ik, maar las u het wil weten: zelf verwacht ik geen harde bedragen en harde deadlines, maar louter intenties van de Fed. Er zijn nog te veel onzekerheden. We wachten vandaag wel even met opnemen van de IEX Beurspodcast, tot we weten hoe de koersen reageren.



Tot zo ver, want er zijn nog een hoop cijfers op het Damrak. Is het goed genoeg gezien de waardering en de koersstijging de laatste tijd? De cijfers van Alfen voldoen aan de verwachtingen, de outlook wordt gehandhaafd, maar het bedrijf heeft last van hiaten in de supply chain.



HAL meldt in haar cijfers een netto vermogenswaarde van €155,33 per aandeel. Vooral het verkochte GrandVision droeg bij aan de winst, daarom kreeg EssilorLuxottica natuurlijk haast. In H2 verantwoordt HAL die verkoop, ofwel wat ze met de miljarden opbrengst doet. Dit is nog niet alles:

Eurocommercial Properties draait verlies om in winst

Sif meldt flink meer omzet en winst

Brill had ook Q2's en lijdt verlies



De opening dan zonder noemenswaardige uitslagen. Verwacht er tot 16:00 uur ook niet te veel van, zou ik zeggen. HP deed -0,1% op cijfers en Tencent staat nu -0,5%.



De rentes schuiven een basispuntje op, dat is technisch gesproken haviks.

Wall Street lost ground, ending a streak of all-time closing highs on concerns over developments in Afghanistan https://t.co/yW5MLs5NMW pic.twitter.com/pdg5CDTu7b — Reuters Business (@ReutersBiz) August 27, 2021

Een oceaan verderop:

Chinese technology shares advanced as traders continued bargain hunting on hopes that the most intense phase of Beijing’s regulatory clampdown on private enterprise may have passed https://t.co/A8g7KtqxcH — Bloomberg Markets (@markets) August 27, 2021

Is het zo?

Exit game: Central banks' shift from crisis policies gathers momentum https://t.co/d7KWAytnSQ pic.twitter.com/d3wNLtySvh — Reuters Business (@ReutersBiz) August 27, 2021

Ook al, een dag na Shell:

Tesla files to become an electricity provider in Texas https://t.co/yO0rXHUsyw — CNBC (@CNBC) August 27, 2021

De Apple fee is 15-30%, het is een $100 miljoen dollar schikking:

In major policy change, Apple will allow developers to email customers about alternatives to App Store billing https://t.co/us0aVUd2SP — CNBC (@CNBC) August 27, 2021

Hoeveel?

Tim Cook receives over five million shares of Apple stock worth $750 million https://t.co/rTz8eFTUoe — CNBC (@CNBC) August 26, 2021

Oh oh en Binance is ook al een zooitje:

Coinbase slammed for what users say is terrible customer service after hackers drain their accounts https://t.co/pZfDfmzqA6 — CNBC (@CNBC) August 26, 2021

Ja!

MEME ETF seeks to tap retail investor sentiment https://t.co/r9g2IMbNnl pic.twitter.com/LdunipzU3E — Reuters Business (@ReutersBiz) August 27, 2021

Krijg nou wat:

Good Morning from #Germany where inflation-wary Germans are loading up on #Gold. First-half demand for bar and coins increased by 35% from the prev 6mths to hit the highest since at least 2009. Germany’s love of gold has it origins in Weimar hyperinflation https://t.co/5aRmGDxwaB pic.twitter.com/DNRVzmXCcK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 27, 2021

Veel plezier en succes vandaag.