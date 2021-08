Wall Street staat klaar voor een prima najaar

Ja. Wie gaat niet hoger met Gratis Geld. Op dat gebied is het geen Rocket Science. Voor de huizen prijzen is geen TA nodig. Die gaan ook hoger en hoger door al het Gratis Geld. Alleen aan alles komt een einde. Genoeg landen hebben de rentes al verhoogd, en dat werkt op zich al weer wat inflatie verhogend. Immers een 0.25% aan rente moet meer afgetikt worden door bedrijven. Over het algemeen niet de grootste kostenpost, maar alle beetjes naar hogere inflatie helpen.



En nu? DAXie in gevecht met weerstand. La Suisse ook. Suisse Future wilt de 12.400 punten niet opgeven. Australische beren kunnen hun future maar niet onder de 7.400 punten brengen. Ze staan er zo dichtbij, maar een gehele week op een heel kort moment lukte het voor geen meter. Dus nog geen sell advies.



Yields breken niet uit. Sterker nog ze hebben de dalende trendlijnen continue gekust, eventjes gebroken, maar ze zijn terug gezet en zitten met deze terugzetting nog steeds in de dalende trendlijn. Ze zitter er nog wel boven op. Duitsland kan de -0.40 grens niet veroveren. Een zware dobber voor hoger yields. Geen applaus. De Amerikanen verlaten al lichtjes de 1.35 grens.



Mogelijk tikt de Amerikaanse schuld na dit weekend de $28.7 trillion aan. Rentes kunnen daarmee slechts een kwartje of twee kwartjes hoger. Dat is het. Maar hoe langer de FED wacht met taperen en hoe langer ze moeten wachten met een rente verhoging. $30 a $31 trillion in 2022 en dan $31 a $32 trillion in 2023. Wat wil je dan doen? De rente kan in 2023 maximaal naar 1.25% toe. Inflatie bestrijden is het niet wat de FED kan doen. Uiteraard als het moet verhogen ze de rente. Structuruele inflatie moet bestreden worden. En dat zal ook de FED doen. Maar dat heeft destraeuze gevolgen. Alle hoogtes is gebaseerd op gratis geld en op zero of negative interest rates.



Gooi de Beurzen maar open. Zo te zien wordt het saai, tot dat de FED een gesprekje gaat doen.