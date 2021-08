Wall Street staat klaar voor een prima najaar

Met een bullish koerspatroon sorteert Wall Street voor op een prima najaar. Uiteraard behoudens tussentijdse dips.

Hoewel de Dow de laatste weken wat aarzelt, ligt het technisch plaatje er op lange termijn prima bij. De Dow vormt een katapultformatie, een koerspatroon dat meestal vooruitloopt op een sterke stijging.

Alle ogen gericht op de Fed

De recente aarzeling in de markt wordt ingegeven door beleggers die afwachten hoe Fed-voorzitter Jerome Powell het toekomstig monetair beleid zal vormgeven.

Vooral de toename van het aantal coronagevallen in combinatie met een trager economisch herstel, zal bepalend zijn voor de nieuwe stappen van de Federal Reserve. Dit weekend weten we meer.

Lichte overbought conditie

Deze aarzeling op Wall Street treedt bovendien op in combinatie met een lichte overbought conditie (licht over-gekocht) op de lange termijn weekgrafieken. Dit geeft aan dat de marktrally mogelijk buiten adem begint te raken.

Wellicht is de stijging van de afgelopen maanden iets te snel gegaan en moet de Dow eerst een stapje terug zetten. Lees meer over de overbought-conditie van de Dow Jones hieronder.



In deze blog bekijk ik de Dow Jones-index, op de korte, lange en de superlange termijn, de licht over-gekochte conditie op de RSI., alsmede een uitleg van de katapultformatie.

Korte termijn: Dow Jones aarzelt wat

De trend van de Dow is opwaarts gericht, maar de kracht is er een beetje uit. Toppen en bodems lopen de laatste weken in elkaar over, wat aangeeft dat het ontbreekt aan overtuiging.

Binnen de zwak stijgende trend bevindt zich een weerstand rond 35.622,10 punten (de top van 16 augustus). Het volgende korte termijn opwaartse koersdoel ligt rond 37.500 punten.











Lange termijn: hogere bodem

De Dow Jones heeft eerst de weerstandslijn (blauwe stippellijn) over de toppen van de voorgaande drie jaar gebroken. Hiermee trad een koopsignaal op en heeft de Dow ruimte vrijgemaakt tot 42.500 punten (berekend koersdoel).

Wall Street heeft daarna rond 33.106,20 een hogere bodem gevormd, ver boven die voormalige weerstandslijn, waarmee een succesvolle pullback tot stand kwam.

Zolang de steun van 33.106,20 punten (de bodem van 25 juni) intact blijft, handhaven we een positieve visie.





Lange termijn RSI

De RSI geeft op lange termijn weekgrafiek een lichte overbought conditie (licht over-gekocht) aan. De RSI staat op scherp, vooral nu divergenties (afwijkingen) tussen de Dow en de indicator zelf optreden.

Deze situatie treedt op nu de Dow Jones index nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Dit kan duiden op een nakende trendverandering, of op zijn minst op lichte winstnemingen.

De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen over-gekochte (overbought) en over-verkochte (oversold) condities gevonden worden.

Let op. Hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een uptrend kan soms wekenlang overbought blijven.

Meerjarig: krachtige uitbraak

De Dow heeft de weerstandslijn over de toppen A en B gepasseerd. In juni van dit jaar heeft de Dow bij 'pb' een hogere bodem gevormd.

Omdat deze bodem rond de voormalige toppenlijn A-B ligt, zien we een normale pullback. Belangrijk is bovendien dat de weerstandslijn (die lag op 33.000 punten) inmiddels met meer dan 3% is overschreden.

Ons eerste lange termijn koersdoel ligt rond 42.500 punten. Op basis van de pendulumnwing (en gemeten vanaf het uitbraakpunt 33.000 punten) kunnen we een koersdoel voor later in dit decennium berekenen rond 60.000 punten.

Uitleg katapultformatie

De katapult is de extra positieve variant op de bullish pullback. Een bullish pullback treedt op indien een oude weerstand fungeert als nieuwe steun. Een katapultbodem treedt indien de nieuwe bodem ruim boven die oude top ligt. Deze treedt doorgaans op de volgende wijze op: