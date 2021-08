Slotcall: Opvallende gebeurtenissen op het Damrak

Bericht delen via:

De AEX (-0,2%) sloot vandaag na een taaie beursdag in de min. Andere Europese indices zoals de Franse CAC 40 (-0,1%) en de Germany30 (-0,4%) hadden eveneens geen topdag.

Wel een aantal opvallende gebeurtenissen op het Damrak vandaag. Zo startte Alfen (-5,8%) met enkele procenten in de plus, om al snel vrij diep het rood in te duiken. Beleggers knijpen ‘m voor de cijfers die morgen verschijnen, zo lijkt het. Een tipje voor alle aandeelhouders: IEX-analist Niels Koerts zal morgenvroeg al snel met een update verschijnen naar aanleiding van de cijfers.

Binnen de AEX was ASR Nederland (+0,8%) vandaag een van de grotere plussers. Econoom Robbert Manders, vorige week nog te gast in onze uitgebreide IEX BeleggersPodcast, geeft op Twitter wat opheldering. Vragen voor de podcast van morgen kunt overigens hieronder in de reacties weer stellen.

Voor wie zich afvraagt waarom #ASR vandaag stijgt: analisten zijn bezig met het flink verhogen van de winstverwachtingen voor de komende jaren.



Plaatje is beurskoers en WPA 2023 (paarse lijn). pic.twitter.com/pbPZPebxwR — Robbert Manders, CFA (@RobbertM_IG) August 26, 2021

Laten we het ook nog even hebben over enkele macrocijfers uit de Verenigde Staten. Allereest het BBP-cijfer. De groei van de Amerikaanse economie valt licht tegen. Economen gingen voor het tweede kwartaal uit van een groei op jaarbasis van 6,7% en dit werd 6,6%.

Daarnaast werden vanmiddag de initial jobless claims gepubliceerd in the States. Ook dit cijfer was een tikkeltje slechter dan vooraf gedacht. Er werd namelijk uitgegaan van 350.000 nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week, maar dit werden er 3000 meer. Het minder volatiele vierweeks voortschrijdend gemiddelde kwam uit op 366.500 aanvragen. Dat zijn 11.500 minder dan een week eerder.

Blackrock dominant

Aandelenanalist Niels Koerts heeft in zijn meest recente analyse Blackrock (-0,2%) onder de loep genomen. Blackrock is met $9,5 biljoen (zo ziet dat eruit: $9.500.000.000.000) onder beheer de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Dit zorgt voor een sterke marktpositie, zeker sinds de overname van iShares.

“Wat Blackrock goed heeft gezien, is dat schaalvoordelen bij vermogensbeheer zeer belangrijk zijn. Zeker omdat het bedrijf opereert aan de onderkant van de markt en dus concurreert op prijs. Door de enorme omvang kan de vermogensbeheerder zijn kosten over veel omzet verdelen”, schrijft Koerts. “Omdat Blackrock zo goedkoop is, kan het bijna de gehele onderkant van de markt veroveren. Dit verklaart de hoge groei van de afgelopen jaren. Sinds de eeuwwisseling steeg de winst van de vermogensbeheerder jaarlijks met gemiddeld 16%.”

Ook afgelopen kwartaal zag er goed uit. De omzet en de operationele winst stegen op jaarbasis met respectievelijk 32% en 37%. “Blackrock is een bedrijf met een ijzersterk verdienmodel en gunstige vooruitzichten”, schrijft Koerts. Maar of het tegen de huidige koers ook koopwaardig is leest u hieronder.

Van Lanschot Kempen

“Van Lanschot Kempen (+1,5%) heeft een sterk halfjaar achter de rug”, oordeelt IEX-analist Martin Crum. De voornaamste inkomstenbron, commissies en fees, steeg met een flinke 18% tot €175,7 miljoen. “De cijfers kregen daarnaast een eerste impuls van het overgenomen Hof Hoorneman bankiers en mogen in H2 een verdere boost verwachten vanuit het ingelijfde Mercier Vanderlinden.”

Hoewel de rente-inkomsten stabiliseren, staan deze net als bij de traditionele grootbanken onder druk. Al weet VLK de schade redelijk te beperken dankzij de samenstelling van de leningenportefeuille: vrijwel alleen maar hypotheken. “De wealth manager verdient een wat hogere waardering dan de traditionele grootbanken, maar beleggers moeten zich er wel van bewust zijn dat de inkomsten bij de bank flink kunnen fluctueren”, waarschuwt Crum. Zijn advies vindt u hieronder.

Actief handelende klanten stuwen resultaten Van Lanschot #VanLanschotKempenNV https://t.co/uX866E4Xof — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 26, 2021

Brede markt

De AEX (-0,2%) presteerde vandaag slechter dan Frankrijk (-0,1%), maar alweer beter dan Duitsland (-0,4%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) steeg flink met ruim 13,6% tot 19,1 punten.

De Amerikaanse indices koersen in de min: S&P 500 (-0,3%), Dow Jones (-0,1%) en de Nasdaq (-0,3%).

De euro daalt een kleine 0,1% en noteert nu 1,176 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,2%) stijgt lichtjes terwijl zilver (-1%) daalt.

Olie: WTI en Brent dalen beide 0,9%.

Bitcoin (-4%) daalt

Rentes

De rentes stijgen minimaal. Met een stijging van één basispuntje komt de Nederlandse tienjaarsrente nu uit op -28%.

Het Damrak:

Signify (+2,3%) steeg vandaag flink na een forse koersdoelverhoging van Credit Suisse. De zakenbank heeft het koersdoel voor de verlichtingsspecialist met €18 verhoogd tot €50. Daarnaast heeft het verkoopadvies plaatsgemaakt voor een houdadvies.

(+2,3%) steeg vandaag flink na een forse koersdoelverhoging van Credit Suisse. De zakenbank heeft het koersdoel voor de verlichtingsspecialist met €18 verhoogd tot €50. Daarnaast heeft het verkoopadvies plaatsgemaakt voor een houdadvies. Analisten van Berenberg stelden vandaag dat ASR Nederland (+0,8%) de verwachtingen blijft overtreffen dankzij de lage kosten ten opzichte van zijn concurrenten. Omdat de verzekeraar het kostenvoordeel deels met zijn polishouders deelt, groeien het aantal klanten en de premie-inkomsten sneller, en daarmee ook de marges, winst en dividend, aldus Berenberg. Daarnaast heeft JPMorgan Chase zijn belang in de verzekeraar vergroot. In mei had het een kapitaalbelang van 2,84%, inmiddels is dit 5,69%.

(+0,8%) de verwachtingen blijft overtreffen dankzij de lage kosten ten opzichte van zijn concurrenten. Omdat de verzekeraar het kostenvoordeel deels met zijn polishouders deelt, groeien het aantal klanten en de premie-inkomsten sneller, en daarmee ook de marges, winst en dividend, aldus Berenberg. Daarnaast heeft JPMorgan Chase zijn belang in de verzekeraar vergroot. In mei had het een kapitaalbelang van 2,84%, inmiddels is dit 5,69%. Arcadis (-0,1%) heeft zijn contract als voorkeursleverancier van milieudiensten van AkzoNobel (-0,4%) met drie jaar verlengd. Volgens het contract is Arcadis één van de drie bedrijven die milieudiensten levert aan het verfconcern.

(-0,1%) heeft zijn contract als voorkeursleverancier van milieudiensten van (-0,4%) met drie jaar verlengd. Volgens het contract is Arcadis één van de drie bedrijven die milieudiensten levert aan het verfconcern. ING heeft zijn koerdoel voor Kendrion (+1,9%) opgekrikt tot €29, met behoud van een koopadvies.

(+1,9%) opgekrikt tot €29, met behoud van een koopadvies. De omzet van Envipco (+1%) steeg in het tweede kwartaal met ruim 40% op jaarbasis tot €8,21 miljoen. Daarnaast zag het een herstel van zijn operationeel resultaat.

Adviezen

Kendrion: naar €29 van €24,25 en kopen - ING

ASR Nederland: naar €39,40 van €37,50 en houden - Morgan Stanley

ASR Nederland: naar €38,49 van 35,58 en houden - Citigroup Smith Barney

Signify: naar €50 van €32 en verhoogd naar houden - Credit Suisse

Agenda

27 aug Consensus