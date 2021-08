Slotcall: ASR stijgt boven de andere AEX'ers uit

Hoewel de dag sterk begon voor de AEX (-0,2%), wist de index dit niet vast te houden tot de deuren van Beursplein 5 sloten. De Franse CAC 40 (+0,2%) plust weer na enkele dagen in de min te zijn gesloten. De Duitse beurs (-0,3%) koerst net als de Nederlandse hoofdindex in de min.

Dat heeft wellicht voor een klein deel te maken met een belangrijke macro uit Duitsland: de Ifo-index. De index geeft het ondernemersvertrouwen in de economie over de komende zes maanden weer. Dit cijfer is met 99,4 lager uitgevallen dan de verwachte 100,4.

Geen shockerende daling, maar desalniettemin een grotere daling dan verwacht. Dit cijfer is interessant, omdat de Ifo-index altijd voorloopt op het BBP, dat de grafiek hierboven altijd nauwkeurig lijkt te volgen.

Weinig negatieve impact voor ASR door overstromingen Limburg

“ASR (+4,5%) bewijst vandaag waarom we al jaren liefhebber zijn van het bedrijf”, begint Niels Koerts zijn analyse van ASR, dat vandaag met cijfers kwam. “De verzekeraar zag het operationele resultaat in de eerste jaarhelft met 20,2% stijgen tot €536 miljoen. Dit is aanmerkelijk beter dan de €482 miljoen waarop de markt rekende.”

Vorige maand zorgde hevige regenval voor flinke overstromingen in Limburger. Het was voor verzekeraars de vraag hoeveel schade op hen zou worden verhaald. Dat blijkt nu mee te vallen. “De verzekeraar raamt de negatieve impact op het resultaat tussen de €20 en €30 miljoen. Ter vergelijking: Het totale operationele resultaat kwam afgelopen jaar uit op €885 miljoen. Deze schadepost bedraagt dus slechts 2,8% ten opzichte van de totale winst”, schrijft Koerts. Zijn volledige analyse vindt u hieronder.

Moeilijke marktomstandigheden krijgen Kendrion niet klein

De marktomstandigheden voor Kendrion (-4,9%) zijn als suboptimaal te bestempelen. “Zo wordt Kendrion gezien de aard van de activiteiten logischerwijs geraakt door stress in de supply chain, stijgende grondstofkosten en een grillige vraag bij afnemers”, licht aandelenanalist Martin Crum toe.

Toch was er het afgelopen kwartaal een flink herstel van de omzet te zien: 40% op jaarbasis tot €119,3 miljoen. De vergelijkingsbasis behoeft wel wat nuance, gezien Kendrion een jaar te kampen had met de hardste tikken van corona. “Een zuiverder vergelijking biedt 2Q21 versus 2Q19 toen het virus zijn lelijke gezicht nog niet liet zien. Dan resteert er een omzetplus van €10 miljoen en dat is gewoon goed”, schrijft Crum. Wat hij op basis van deze cijfers adviseert leest u in het artikel hieronder.

Brede markt

De AEX (-0,2%) presteerde vandaag slechter dan Frankrijk (+0,2%), maar fractioneel beter - anders gezegd: minder slecht - dan Duitsland (-0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 3,1% tot 16,7 punten.

De Amerikaanse indices stijgen: S&P 500 (+0,3%), Dow Jones (+0,3%) en de Nasdaq (+0,2%).

De euro blijft liggen en noteert nu 1,176 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,7%) en zilver (-0,4%) dalen.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (+0,6%) klimmen.

Bitcoin (+1,4%) stijgt.

Rentes

Beweging op de rentemarkt. "Vandaag is er een ECB functionaris - zie elders in dit blog - die stelt dat de ECB haar groeiverwachtingen naar boven bijstelt. Op papier is dit bearish voor staatsobligaties, ofwel bullish voor de rentes daarop. De Duitse gründliche BBP-indicator Ifo Geschäftklima viel echter tegen, precies andersom dus", schrijft marketwatcher Arend Jan Kamp erover in het liveblog.

Het Damrak:

JPMorgan Chase heeft zijn belang in Ahold Delhaize (-0,7%) flink verkleint. Op 18 augustus had JPMorgan Chase nog een kapitaalbelang met dito stemrecht van 4,43%, vandaag was dit nog slechts 1%.

(-0,7%) flink verkleint. Op 18 augustus had JPMorgan Chase nog een kapitaalbelang met dito stemrecht van 4,43%, vandaag was dit nog slechts 1%. ASR Nederland (+4,5%) is door KBC Securities op de kooplijst geplaatst. De zakenbank heeft het koersdoel verhoogd van €32 naar €41.

(+4,5%) is door KBC Securities op de kooplijst geplaatst. De zakenbank heeft het koersdoel verhoogd van €32 naar €41. UBS is kleiner in Just Eat Takeaway (-0,3%) gaan zitten. Begin augustus had het nog een kapitaalbelang van €3,58%. Dit belang is verkleind naar 2,94%.

(-0,3%) gaan zitten. Begin augustus had het nog een kapitaalbelang van €3,58%. Dit belang is verkleind naar 2,94%. " Alfen (-3,3%) ging in maart 2018 voor een tientje naar de beurs en niemand wilde het hebben", vertelt marketwatcher Arend Jan Kamp. Vandaag doorbrak het aandeel de €100-grens.

(-3,3%) ging in maart 2018 voor een tientje naar de beurs en niemand wilde het hebben", vertelt marketwatcher Arend Jan Kamp. Vandaag doorbrak het aandeel de €100-grens. IEX-analist Peter Schutte heeft zijn koersdoel voor Boskalis (+0,9%) met €3,50 verhoogd tot €32,50. Een Buy-advies blijft van kracht.

Adviezen

ASR Nederland: naar €39,20 van €35,90 en kopen - UBS

ASR Nederland: naar €41 van €32 en verhoogd kopen - KBC Securities

KPN: naar €2,80 van €2,70 en houden - Morgan Stanley

Boskalis: naar €32,50 van €29 en kopen - IEX

Prosus: naar €130 van €140 en kopen - Citigroup Smith Barney

Prosus: naar €85 van €91 en kopen - UBS

Agenda

