Even dit lezen voor u zich blind op Chinese aandelen en tech stort

Alleen in westerse aandelen beleggen, met name op geconcentreerd en/of afhankelijk van de US economy zou je ook als risico kunnen zien. Ik denk dat een beetje exposure naar China (toch één van de grootste en snelst groeiende machten in de wereld) wel in een gespreide porto thuishoort. Loop je hiermee een bovengemiddeld risico t.o.v. van een Apple of Facebook? Ja wellicht op basis van historische en geopolitieke factoren wel. Maar staar je niet blind op enkel deze markt met toch vrij pittige waarderingen van Tech aandelen. De reguleringen welke zijn doorgevoerd zijn soms pittig, maar eenmaal in context geplaatst begrijpelijk.



Overigens even een zijspoor; de aanpak van monopolisten en borgen van concurrentie heeft de innovatie altijd nog goed gedaan. Wat dat betreft zouden we dit ook is wat meer moeten aanpakken in onze westers systeem.