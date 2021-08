Tracker Tips: beleggen in een grondstoffentracker

Grondstoffen kunnen een mooie inflatiehedge zijn voor beleggers. Lyxor heeft een ETF waarmee u deze markt kunt bespelen.

Deze column haakt in op een stuk van de redactie op IEX.nl over de kansen en risico’s van beleggen in grondstoffen. Ik bespreek vandaag een grondstoffentracker van Lyxor waarmee u kunt inspelen op deze alternatieve belegging.



Er zijn vele mogelijkheden om blootstelling in grondstoffen te verkrijgen. Een van de opties is de Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF met ticker CRB en ISIN-code LU1829218749.

De tracker heeft een belegd vermogen van € 1 miljard en kost 0,35% op jaarbasis.

Deze ETF heeft een Nederlandstalige KIID. Ik raad u aan om deze van tevoren door te nemen en bovengenoemde column te lezen voordat u gaat beleggen in dit product.

CRB

De samenstelling van de onderliggende index is in onderstaande tabel weergegeven.

De futurecontracten in de benchmark worden gedurende de eerste vier werkdagen van elke maand via een zogeheten rollschema vervangen door nieuwe met een passende afloopdatum. Hierbij worden de relatieve gewichten geherschikt, zodat deze gelijkgewogen of gecapped zijn, volgens het gerelateerde rooster.

Er zijn andere commodity-indices met gerelateerde ETF’s om in te beleggen, zoals in de voornoemde column toegelicht wordt. Deze hebben een ander rollschema en zijn bijvoorbeeld gewogen via een bepaalde verdeelsleutel.

De volgende grafiek laat de relatieve total return performance zien van de drie bekende grondstoffenreferenties over de afgelopen twee jaar.

Termijncontracten

De onderliggende futures zijn termijncontracten, genoteerd in dollars, op beurzen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Sommige futures hebben een maandelijks afloopdatum en andere bijvoorbeeld driemaands.

De futurecurve per grondstof bepaalt of een contract in contango (volgend contract duurder dan huidige) of backwardation (volgend contract goedkoper dan huidige) is. Dit heeft dikwijls te maken met seizoensinvloeden bij de productie en levering van grondstoffen.

Er kunnen door omstandigheden grote verschillen optreden in de verschillende curves van de onderliggende futures van een commodity-index. Dit kan het beleggingsresultaat zowel positief als negatief bepalen.

De mand van een grondstoffen-benchmark is zo opgebouwd dat een belegger geen rekening hoeft te houden met fysieke leveringen. Het rollschema zorgt ervoor dat dit soepel verloopt.

Inflatiehedge

Volgens experts wordt de inflatiegevoeligheid van een beleggingsportefeuille, met slechts een kleine allocatie naar grondstoffen, aanzienlijk verhoogd. U moet denken aan een relatieve weging van 1 tot maximaal 3%.

Met name pensioenfondsen spelen in op grondstoffen als inflatiehedge door vaak in langer lopende termijncontracten te beleggen.