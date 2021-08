Waarom eventueel AEX 800 goedkoper is dan AEX 700 dit voorjaar

Het beter dan verwachte ASR bevestigt de rest, nog een dividendverhoging ook. Kleine overpeinzing aan het einde van het H1-cijferseizoen.

Ja, wat staan we hoog, ik ken het monetaire en fiscale Bokito-verruimingsverhaal, maar ik voel mij niet oncomfortabel met deze AEX. Gewoon, winsten richting record.

Royal Dutch Shell is en blijft het slechte verhaal, maar ook de dividenden staan op pre-Covid 19 niveau:

Dan is er ook nog het yield versus het renteverhaal. U misschien, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Het is uniek in de historie, er is geen precedent hoe zoiets eerder af liep.

Voor de liefhebbers van mikado grafieken hier nog even alles in één. Mijn take: ja, #AEX staat hoog, is duur, maar vooruitzichten zijn goed (zo ver menselijk mogelijk is) en verder TINA. Oh ja, duur of goedkoop, hoog of laag zegt niks over wat koers gaat doen