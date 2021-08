Iemand nog een all-time high? Finaal vlak voorbeurs en zoek de reuring

De AEX indicatie is vlak na weer records op Wall Street, China herstelt iets verder, commodities presteren wisselend (olie en goud doen wel wat lager), dollar en rentes bewegen amper en er is geen richtinggevend nieuws.

ASR doet veel beter dan verwacht met haar H1-cijfers. Saai en degelijk, wat wil u ook anders van een verzekeraar. U kan alles afvinken - of u moet vallen over die verlaging van de solvency ratio naar 197% van 199% - en ik arceer nog even een regeltje over H2. Valt mee, denk ik. Hier leest u alles.



Kendrion meldt veel meer winst en omzet (ik heb geen consensus), maar blijft last houden van problemen in de supply chain. Het bedrijf handhaaft de middellange termijn doelstellingen. Hier hebt u het wedstrijdverslag.



Neways rolt net door, ik kan geloof ik zowat mijn commentaar op Kendrion copy pasten. Mooie order intake.



De opening dan, zoek de actie en die gaat u niet vinden. Of het moet dat dekselse Natural Gas zijn. Nog even de dagelijkse Tencent melding voor de meelezende Prosus-aanhang: +1,1% nu. Er is ook geen nieuws nu, zelfs niet uit China.

De rentes... Hallo, waar is iedereen? Wakker worden.

The S&P 500 and Nasdaq rose to new closing highs in a light volume rally as an upbeat sentiment from the full approval of Pfizer’s COVID-19 vaccine carried over into a second day https://t.co/4taVl9MVK7 pic.twitter.com/R4eytahFN4 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 24, 2021

China dan, herstel nu, maar... en maakt u deze zin zelf af:

-China markets open flat after the PBOC adds 50 billion yuan to the financial system

-Chinese tech stocks continue their rebound, led by Meituan, JD and Tencent https://t.co/ZjogZo3hrx pic.twitter.com/5VqIzrivI3 — Bloomberg Next China (@next_china) August 25, 2021

Nog een markt in vuur en vlam:

#Bitcoin’s rebound continues with the cryptocurrency eclipsing the $50,000 level for the first time since May. Bloomberg’s @VildanaHajric and CoinShares Chief Strategy Officer @Melt_Dem discuss the market moves on @Quicktake



More on @crypto: https://t.co/a3qDmu9VlV pic.twitter.com/971OocZLNa — Bloomberg Crypto (@crypto) August 25, 2021

Hoe serieus is dit en krijgt het navolging? Ik weet het nog niet.

South Korea is expected to bar Google and Apple from charging software developers commissions on in-app purchases, the first such curbs by a major economy, and a move that could hurt the tech giants' lucrative revenue streams. Read more https://t.co/JTUHLaklH9 pic.twitter.com/HsWf6nBtK6 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 25, 2021

Ambitieus:

Shipping giant Maersk said it ordered eight vessels to run on carbon-neutral methanol as part of a plan to decarbonize its fleet and deliver net-zero emissions by 2050. Read more https://t.co/5TKULKQrCn pic.twitter.com/L1xdtSNeug — Reuters Business (@ReutersBiz) August 25, 2021

Bill, van het hier genoteerde Pershing Square, in trouble:

Ackman committed to finding a deal for PSTH; sold Agilent to raise cash https://t.co/DNT9MWTu3h pic.twitter.com/mEk2MndYdL — Reuters Business (@ReutersBiz) August 24, 2021

Nogmaals, bedrijven en publiek omarmen het, autoriteiten zijn tegen:

Citi considering bitcoin futures trading for some institutional clients https://t.co/VC8C4Ire5m pic.twitter.com/bGh5qHTRDT — Reuters Business (@ReutersBiz) August 24, 2021

Ja, wie?

Some of the world’s largest EV makers have announced billions of dollars of recalls. Yet no one's asking about who's making the batteries that are catching on fire, writes @anjani_trivedi https://t.co/7DA2feK1ix via @bopinion — Bloomberg Markets (@markets) August 25, 2021

Ja, er zit kolder in NFT. Vindt vanzelf haar weg.

People paying the median price of a California home for an NFT of a rock may not be a societal crisis, but it is a warning https://t.co/YcuCYgVLKM via @bopinion — Bloomberg Markets (@markets) August 25, 2021

#ECB continues to fuel the stock rally. The balance sheet rose another €16.8bn to hit fresh ATH at €8,052.8bn as Lagarde keeps printing press rumbling. ECB balance sheet now equal to 78.3% of Eurozone GDP vs Fed's 36.7%, BoE's 38.5%, BoJ's 132.6%. pic.twitter.com/M9nae2BdjS — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 24, 2021

Veel plezier en succes vandaag.