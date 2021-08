Er is nog steeds veel geld beschikbaar voor aandelen

Vers geld dat met bakken de markt blijft instromen, in combinatie met nieuwe AEX-records. Deze combinatie valideert een ijzersterk technisch plaatje voor de Nederlandse beurs.

Al het nieuwe kapitaal dat de markt instroomt vormt de brandstof waarmee de AEX nieuwe records kan neerzetten.

Krachtige stijging moneyflow-indicator

De krachtige stijging van de moneyflow-indicator geeft in elk geval aan dat beleggers hun liquiditeiten blijven inzetten in nieuwe aandelenposities. Bovendien maakt de zeer lage rente het aanhouden van spaartegoeden niet aantrekkelijk.

De AEX weet het meest recente topje van 12 augustus rond 778,96 punten te passeren, vooralsnog nipt. Maar technisch wordt de uptrend hervat, naar 800 punten en hoger.

Een negatief signaal treedt pas op indien de nieuwe highs van de AEX NIET door nieuwe highs op de moneyflow indicator worden begeleid (zie ook uitleg hiervan onderaan deze blog). Maar voorlopig lijkt hier geen sprake van.

Vandaag de kortetermijngrafiek van de AEX en de Nederlandse geldstroom indicator (moneyflow).

Nederlandse beurs zet uptrend met kracht voort

De uptrend van de AEX is op korte termijn als volgt te beoordelen:

Steeds hogere toppen en bodems: kopers blijven actief

Omdat de laatste bodems steevast boven voorgaande toppen liggen, wordt trendconsistentie aangetoond

Nu het topje topje van 12 augustus (778,96 punten) breekt, wordt de uptrend voortgezet

Op elke twee stappen vooruit, zet de AEX steeds slechts één stapje terug

Zeer positieve geldstromen (zie hieronder)



Krachtige geldstromen richting aandelen

De moneyflow van de Nederlandse beurs zet de sterke uptrend voort. Dit bewijst dat de sterke instroom van vers kapitaal richting Nederlandse aandelen op peil blijft.

De krachtige opwaartse trend van de moneyflow ondersteunt het positieve technische plaatje van de AEX index.







Betekenis moneyflow: geldstroom

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij. Deze indicator kan zowel koopkracht (stijgende indicator) als verkoopdruk (dalende indicator) weergeven.

Het was Joseph Granville die verborgen geldstromen voor het eerst heeft beschreven in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. Hij noemde deze indicator de On Balance Volume. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On Balance Volume van Granville.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Een bijzonder sterk signaal treedt op indien nieuwe highs van de AEX worden vergezeld door nieuwe highs op de moneyflow indicator

Wees voorzichtig indien nieuwe highs van de AEX NIET door nieuwe highs op de moneyflow indicator worden begeleid.

Hoe wordt de moneyflow berekend?

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en wordt bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van de waarde afgehaald.

Ondersteund door sterke geldstromen blijft de AEX technisch goed op peil.