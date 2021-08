Slotcall: Het groeit maar door

Hoewel de AEX (+0,4%) de beursdag optimistisch begon, is de hoofdindex in de loop van de middag ietwat teruggezakt. De index deed het daarmee beter dan de Franse CAC 40 (-0,3%) en vergelijkbaar met de Duitsers (+0,3%).

De economie van onze oosterburen is overigens iets harder gegroeid dan verwacht. Er werd uitgegaan van een groei van 1,5% op kwartaalbasis, maar vandaag bleek uit definitieve cijfers dat het bruto binnenlands product met 1,6% steeg. Op jaarbasis viel dit ook hoger uit dan vooraf gedacht: 9,4% ten opzichte van de voorspelde 9,2%.

Economen hielden ook de Verenigde Staten in de gaten. Vanmiddag werd namelijk het New Home Sales-cijfer gepubliceerd. In juli zijn er meer gezinnen geweest die een nieuwe huissleutel aan de sleutelbos konden hangen dan een maand eerder, dit terwijl de gemiddelde huizenprijs flink toenam. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg met 1% tot 708.000 stuks, waar 700.000 voorspeld was.

Boskalis

“Ondanks de aanhoudende hindernissen die Covid-19 voor Boskalis (+1,2%) opwerpt, het gaat vooral om reisbeperkingen van personeel en quarantainemaatregelen, heeft het concern toch een prima eerste jaarhelft gedraaid”, schrijft aandelenanalist Peter Schutte. Zo klom de omzet met 4,6% tot €1,32 miljard. De autonome groei bedroeg 2,7%.

Ook de toekomst ziet er rooskleurig uit voor het bedrijf. “Met een overvol orderboek ziet de toekomst er ook goed uit en kan Boskalis selectiever zijn in de aanname van nieuwe projecten”, schrijft een optimistische Peter Schutte. Zijn volledige analyse en advies vindt u hieronder.

Beter Bed

Na een plotse koersklim in juni, piekte de Beter Bed-koers op €8,65. Sindsdien is de waarde van de beddengigant met 33% gezakt. Veel beleggers klopten bij IEX-analist Niels Koerts aan om te vragen wat hier de oorzaak van was en wat nu wijsheid is.

“De recente koersdaling is wat overtrokken”, schrijft IEX-analist Niels Koerts erover in zijn update van vandaag. Toch was die daling er met een reden. Hij benoemt daarin de verslechterde marktomstandigheden die niet in het voordeel werken van de beddengigant. Toch ziet Koerts nog wel wat potentie in Beter Bed (+2,2%), zoals te lezen is in zijn hieronder te vinden analyse.

Brede markt

De AEX (+0,4%) presteerde vandaag beter dan Frankrijk (-0,3%), maar slechter dan Duitsland (+0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klom met 1% tot 17,3 punten.

De Amerikaanse indices stijgen: S&P 500 (+0,2%), Dow Jones (+0,1%) en de Nasdaq (+0,3%).

De euro blijft liggen en noteert nu 1,175 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (+0,8%) stijgen lichtjes.

Olie: WTI (+2,8%) en Brent (+2,3%) klimmen.

Bitcoin (-2,3%) daalt.

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente blijft liggen op -0,35%.

Het Damrak:

RBC Capital Markets heeft zijn koersdoel voor NN Group (+1,2%) verhoogd naar €42 van €34, met behoud van een koopadvies.

(+1,2%) verhoogd naar €42 van €34, met behoud van een koopadvies. Invesco heeft een iets groter belang gemeld in AMG (-0,1%). Op 16 december 2019 meldde het een kapitaalbelang met dito stemrecht van 2,94%, vandaag bleek dit te zijn vergroot tot 3,12%.

(-0,1%). Op 16 december 2019 meldde het een kapitaalbelang met dito stemrecht van 2,94%, vandaag bleek dit te zijn vergroot tot 3,12%. Bank Degroof heeft zijn koersdoel voor Aperam (+2,6%) met €7 verhoogd tot €67, met behoud van een koopadvies.

(+2,6%) met €7 verhoogd tot €67, met behoud van een koopadvies. CM.com (+4,3%) heeft voor €2 miljoen een minderheidsbelang genomen in het Britse fintechbedrijf Phos.

(+4,3%) heeft voor €2 miljoen een minderheidsbelang genomen in het Britse fintechbedrijf Phos. Ramingen van ING laten zien dat de bank verwacht dat Kendrion (+7,6%) beduidend meer omzet en resultaat heeft geboekt in Q2.

