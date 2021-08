Exact 100 jaar geleden begon er ook een beursrally (en hoe die eindigde)

Historische-beursfeitjeskoning Eddy Elfenbein pakt uit... en ik kan u hier horen rillen. Ik moet ook slikken - en wie niet. Want u snapt waar Eddy op doelt. Die top uit september 1929 zag Wall Street pas in 1952 terug. Depressie en WOII, wat er in die tussentijd gebeurde moge ons verder voor altijd bespaard blijven.

Dat u weet waarom inderdaad de Fed zo hanig is sinds de Kredietcrisis 2008 met in zijn kielzog onder meer de ECB. Tijdens de Depressie deed de centrale bank n.i.e.t.s. in een tijd dat niemand meer cash had. Vadertje Tijd leert ons of de centrale banken nu voor genoeg, of juist te veel, of veel en veel te veel cash zorgen.