Nog hoger, het duizelt weer voorbeurs en moet u deze plaatjes zien

Hoort u al iemand 800 neuriën of 1000 over de daken uitschreeuwen? Ik niet. Stil.

De AEX-indicatie is weer hoger en de index heeft nog anderhalve maand de tijd om binnen anderhalf jaar met een drie, vier, vijf, zes, zeven en acht te beginnen. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan - er is altijd wel wat in de wereld - en wie stuurt een bloemetje naar ECB-president Christine Lagarde?

Ze spuit de hele EU plat en dankzij ons ijzersterke bedrijfsleven gaan bijvoorbeeld de (verwachte) winsten richting record. Recordwinsten en recordstanden op de beurs, er zijn gekkere dingen in diezelfde wereld denkbaar. Enfin, hoe het verder gaat weet niemand, maar wat een schoonheid van een AEX-uptrend.

Geniet ervan, want zo'n kunstwerk zien we wellicht nooit weer in de jaargrafiek.



De Q2's van Boskalis waren er al om 07:00 uur, Ja, dat is nieuws, want die rapportage is altijd de Vliegenden Hollander van de beurs. U weet nooit hoe laat ze opduiken. Enfin, de jongens van Jan de Wit melden een winst- en omzetmisser (€1,42 miljard verwacht) en wijten dat vooral aan Covid-19.

Verder mag u alles groen afvinken: het orderboek op een recordstand, handhaving outlook en het bedrijf zegt mean & lean te zijn voor de nabije toekomst. Hier het hele wedstrijdverslag.

Vrijdag weten we hopelijk hoe het Fed-beleid eruit gaat zien met een speechende voorzitter. Peak economy ligt intussen al achter ons, daar duidden de inkoopmanagersindices gisteren ook op, in de VS. Ach, als het fout gaat, komt er wel weer nieuwe steun? Fed en ECB kunnen desnoods nog aandelen kopen...

De verwachtingen voor de economische groei in de Eurozone worden wat naar beneden bij gesteld.

(MS) pic.twitter.com/i7tPLHk3fO — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 24, 2021

Hoe zit het met peak winsten? Voor de gein heb ik het plaatje geïndexeerd en ha, die van ons stijgen het snelst. Dit zijn de twaalfmaands verwachte winsten voor een paar grote indices. Die stijgen nog altijd. Of vlakken ze intussen af...?



De opening dan met prima scores weer. Crypto beweegt nog het vlakst, dat is ook voor het eerst dat ik dit tik. Net door, het herziene Duitse BBP Q2-cijfer is met 9,8% YoY (9,6% verwacht) en 1,6% (1,5% verwacht) een meevallertje.



Even apart China, want Cathie herself is back en Tencent doet +6,7%. Een buy back, want het bedrijf draait prima. Hup Prosus.

LATEST: Chinese tech stocks rallied for a second day during optimism over Tencent’s buyback and as Cathie Wood bought back into https://t.co/5NY8mE5jTb https://t.co/AoNjVIcVm5 — Bloomberg Markets (@markets) August 24, 2021

Bevestiging van het brede marktbeeld, de rentes tikken iets hoger:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met cijfers van Porcelyne Fles en CM.com gaat zelf beleggen:

08:01 Omzetdaling voor Royal Delft door minder bezoekers

07:45 CM.com neemt minderheidsbelang in fintechbedrijf Phos

07:18 Lichte omzetstijging voor Boskalis

06:55 Europese beurzen openen licht hoger

23 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

23 aug Wall Street sluit hoger

23 aug Olieprijs herstelt sterk

23 aug Wall Street koerst hoger

23 aug Europese beurzen sluiten hoger

23 aug AEX weer op recordjacht

De AFM meldt deze shorts met per saldo geen verandering voor AMG:

De agenda:

07:00 Boskalis - Halfjaarcijfers

00:00 Prosus - Jaarvergadering

13:00 Best Buy - Cijfers tweede kwartaal (VS)

08:00 Economische groei - Tweede kwartaal def. (Dld)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Juli (VS)

Veel plezier en succes vandaag.