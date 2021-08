Alles groen voorbeurs, zelfs China stijgt en bitcoin steelt de show

De AEX indicatie is ietsie hoger, het ziet er goed uit voorbeurs. Er is een rally in Azië en eigenlijk kleurt bijna alles nu groen.

We doen het vandaag met de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over augustus uit onder meer Duitsland en de VS. Deze week hebben we nog een handvol H1-cijfers (bij ons onder meer B&S , ASR, Alfen, Boskalis, HAL en Sif), maar natuurlijk vooral met een virtueel Jackson Hole.

Dat is een jaarlijks centrale bankierssymposium en om vrijdag 16:00 uur denkt de markt dat Fed-voorzitter Jerome Powell tapering gaat aankondigen, ofwel het terugbrengen van het maandelijkse steunprogramma van nu $120 miljard aan obligaties en hypotheekproducten. Hoe en wat is de grote vraag.

Opvallendste koers nu is dat bitcoin weer boven $50.000 staat en ook andere crypto's stijgen. PayPal wordt genoemd, maar een duidelijke reden voor de stijging geven de networks niet, Mooi ritje voor wie ze kortgeleden tot net onder $30.000 durfde op te vissen.



Verder lezen kan hier, maar heel veel verder is er dus niet:

Bitcoin tops $50,000, hitting a more than 3-month high https://t.co/U39fdJtvT9 — CNBC (@CNBC) August 23, 2021

B&S Group meldt bij ons cijfers met een wat zwakker Q2 dan verwacht en de nodige slagen om de arm voor H2. Hier leest u het verslag:

Veel nieuws is er nu niet, of het moet dit zijn. Geen nieuwe ontwikkeling is er in wat de Chinese crack down op het bedrijfsleven heet en Tencent doet nu +3,3%:

China tech shares stage a rebound after five-week selloff https://t.co/v8skE4XQub — Bloomberg Markets (@markets) August 23, 2021

De opening ziet er goed uit voor zo maar een maandagochtend en na al die regen dit weekend, zou ik er bijna aan willen toevoegen. De AEX heeft in ieder geval all-time high 778,96 weer in zicht.



De rentes tikken een basispuntje bij in de vergeetput van de beurs:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

08:02 AEX start handelsweek naar verwachting in het groen

07:52 Vertrouwen Nederlandse consument iets lager

07:45 Bijna 212 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

07:23 B&S verwacht verder marktherstel in tweede jaarhelft

07:02 Japanse economie krimpt verder

07:00 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

22 aug Jackson Hole bepaalt beursweek

22 aug Goldman verkleint belang in Basic-Fit

22 aug Teslin beduidend groter in Accell

20 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

20 aug Wall Street hoger gesloten

20 aug Fed-havik Kaplan stelt pleidooi om te taperen ter discussie

20 aug Olieprijs lager gesloten

20 aug Wall Street koerst af op hoger slot

20 aug AEX doet stapje terug

20 aug Marnix van Stiphout nieuwe COO/CTO ING

20 aug Europese beurzen hoger gesloten

20 aug Toch groen slot AEX

De agenda kent vandaag alleen inkoopmanagersindices:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - JUli (NL)

00:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Augustus vlpg. (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - Augustus (NL)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Augustus vlpg. (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Augustus vlpg. (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Augustus vlpg. (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Augustus vlpg. (VK)

14:30 Chicago Fed activiteitsindex - Juli (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Augustus vlpg. (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Augustus vlpg. (eur)

16:00 Bestaande woningverkopen - Juli (VS)

En dan nog even dit

Of dit?

Crypto and other digital assets will replace fiat within 10yrs, Deloitte blockchain survey highlights. 81% of respondents agreed that the technology is broadly scalable and has achieved mainstream adoption. https://t.co/go3S3IhtPJ pic.twitter.com/aNxRZcV6eo — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 22, 2021

Bestaat het woord dividendgat ook?

Global dividends to near pre-pandemic levels in 2021 -report https://t.co/gPIMdiNh5q pic.twitter.com/eGSw2GWOSy — Reuters Business (@ReutersBiz) August 23, 2021

Alphabet en Facebook zijn de hardste stijgers dit jaar van Big Tech:

Facebook and Google were hit with a series of lawsuits by the U.S. federal government and states on charges they are operating monopolies and abusing their power. Apple and Amazon too are under scrutiny by the DOJ. Here’s where the cases stand https://t.co/L7meCUUB5U pic.twitter.com/jMDNBKCkto — Reuters Business (@ReutersBiz) August 21, 2021

Wat dan wel?

Officials want to tax the empty homes of the rich. That's doing little to fix the global housing crunch https://t.co/V6gc8sPHuV — Bloomberg Markets (@markets) August 23, 2021

Het blijft opvallend dat publiek en (dus) bedrijfsleven wel willen, maar de autoriteiten niet:

PayPal launches its cryptocurrency service in the UK https://t.co/Koh9aVVj3o — CNBC (@CNBC) August 22, 2021

Behalve vrijdag virtueel speechen in Jackson Hole, heet de Fed-voorzitter meer aan zijn hoofd:

Jerome Powell’s chances for a second term as Fed chair gained momentum with Treasury Secretary Janet Yellen’s endorsement https://t.co/n4RiPNNuyv — Bloomberg Markets (@markets) August 22, 2021

Elon, waar zit je?

Lockheed Martin and GM teamed up to develop a new type of lunar vehicle for NASA. Here's a look. https://t.co/c5fMzhJJhq pic.twitter.com/Qz771kSg3B — CNBC (@CNBC) August 23, 2021

Veel plezier en succes vandaag.