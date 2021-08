Slotcall: bulls denderen door

Een vergevingsgezinde markt, dat is allicht de beste omschrijving van de beursdag vandaag. Die constatering kan althans getrokken worden als er gekeken wordt naar de koersontwikkeling van bijvoorbeeld een BAM Groep.

De bouwer herstelt soepel van de onheilstijding vorige week dat er wéér te laag op een project is ingeschreven. Een hardnekkig probleem bij de bouwer. Ook B&S Group kreeg in de openingsuren stevige klappen op de halfjaarcijfers, maar ook hier trad verrassend snel herstel op.



ForFarmers dan: nog geen herstel bij de mengvoeder die behalve met matige H1-cijfers te kampen kreeg met een (rap) afbouwende grootaandeelhouder (APG).

Eind december 2018 hield het pensioenfonds nog exact 10% in ForFarmers. Daar was medio augustus nog minder dan 5% van over. De afbouw gaat toch vrij lomp, al blijft het verkopen van een belang in een smallcap natuurlijk altijd een lastige.

AMG onderwerp van speculatie

Metaalspecialist AMG is ook voer voor speculatie vandaag. Allereerst reageerde het bedrijf kort op speculatie dat de lithium-tak te koop zou staan. Echt spijkerhard ontkennen deed AMG de berichtgeving bepaald niet.

Verder heeft het concern een lithium-vanadium batterij ontworpen. Dat is net zo interessant als het klinkt: deze kan namelijk als alternatief dienen voor dieselgeneratoren om pieken in de stroomvraag op te vangen.

De bredere markt is de schrik van de tapering verhalen van de Fed alweer te boven. Nu is dit ook alweer wat gedownplayed, want Delta-variant. Het verlies van vorige week is goeddeels ingelopen, al lijken beleggers wel iets selectiever te worden.

Stevige winsten voor onder andere Adyen, Besi, AMG, Arcadis, OCI, SBM Offshore en Brunel. Tot de schaarse verliezers behoorden Prosus, Unilever, Intertrust, Accsys en Lucas Bols. De AEX sloot 1,2% hoger op ruim 780 punten.

Oracle versus Microsoft

De bedenker eigenaar van Java, Oracle, is beperkt te vergelijken met Microsoft. Hoewel het bedrijf geen groeibriljant is, trekken de vooruitzichten wel degelijk aan. De Beleggersdesk heeft het aandeel onder de loep genomen.

B&S Group

De halfjaarcijfers van B&S Group werden vanochtend koeltjes ontvangen, maar beleggers draaiden gaandeweg de ochtend van mening. Hoe het ook zij, een analyse van de Beleggersdesk leidde tot de conclusie dat de taxaties omhoog kunnen.

IEX modelportefeuille

Er is dit jaar van echte zomerflauwte geen sprake geweest: er wordt toch vrij actief gehandeld door beleggers. De halfjaarcijfers zitten er (bijna) op, altijd een afrekenmoment, en de focus van de markt is duidelijk al naar 2022 verschoven.

De Beleggersdesk is actief op zoek naar (onterecht) achtergebleven fondsen om op te nemen in de modelportefeuille en die zijn in deze 'eeuwige bull market' lastig te vinden.

Wall Street

Een duidelijke rebound op Wall Street, waarbij vooral de hard oplopende olieprijzen opvallen. Een vat olie kost zomaar circa $5 dollar meer, na eerder een flinke sell off in het zwarte goud. De gasprijs ( plus 1%) kan dit geweld niet bijhouden, maar die is dan ook aanmerkelijk minder hard gedaald de afgelopen tijd. Ook interessant, goud, zilver en koper trekken eveneens een sprintje.

Altijd goed voor het sentiment: M&A activiteit. Farmaceut Pfizer wil voor $2,3 miljard Trillium Therapeutics overnemen, oftewel $18,50 per aandeel en dat geeft een bijkans hallucinante overnamepremie van 200%.

Beleggers trekken zich op aan dit overnamegeweld en zetten de Amerikaanse indices tussen de 0,8 en 1,2% hoger.

Rentes



Aanhoudende rust in renteland, op een bizar laag niveau, dat wel.





Bron: Reuters





Brede markt

De AEX steeg vandaag 1,2% tot een nieuwe ath van 780,28



steeg vandaag 1,2% tot een nieuwe ath van 780,28 Wall Street kent een duidelijk groene dag en veert 0,8 - 1,2% op



kent een duidelijk groene dag en veert 0,8 - 1,2% op De euro versus de dollar blijft in de al langer bestaande bandbreedte 1,17 - 1,18



versus de blijft in de al langer bestaande bandbreedte 1,17 - 1,18 De VIX schommelt rond de 18: geen grote stress, licht verhoogde nervositeit



schommelt rond de 18: geen grote stress, licht verhoogde nervositeit Goud en zilver vertonen een eindelijk teken van leven en stijgen 1,5 - 2,5%



en vertonen een eindelijk teken van leven en stijgen 1,5 - 2,5% Olie : WTI en Brent veren stevig (5%) op na enkele slechte handelsdagen



: WTI en Brent veren stevig (5%) op na enkele slechte handelsdagen Bitcoin stoeit met de psychologische barrière van $50k



Het Damrak



Adyen (+3,1%) profiteert nog van enkele koersdoelverhogingen van zakenbanken

(+3,1%) profiteert nog van enkele koersdoelverhogingen van zakenbanken Besi (+ 2,6%) wint 'zomaar' stevig en doet jhet beter dan ASML en ASMI

(+ 2,6%) wint 'zomaar' stevig en doet jhet beter dan ASML en ASMI Prosus (- 0,7%) blijft kampen met de Chinese discount: Morgan Stanley denkt dat het aandeel bijna het dubbele waard is

(- 0,7%) blijft kampen met de Chinese discount: Morgan Stanley denkt dat het aandeel bijna het dubbele waard is AMG (+ 9,6%) wint fors op de aankondiging van de ontwikkeling van een zogeheten lithium-vanadium batterij, een alternatief voor dieselgeneratoren, en een mogelijke verkoop van de lithium divisie

(+ 9,6%) wint fors op de aankondiging van de ontwikkeling van een zogeheten lithium-vanadium batterij, een alternatief voor dieselgeneratoren, en een mogelijke verkoop van de lithium divisie Fugro (+ 4%) trekt zich op aan hogere olie- en gasprijzen, dat terwijl vorige week al enkele orders werden gemeld

(+ 4%) trekt zich op aan hogere olie- en gasprijzen, dat terwijl vorige week al enkele orders werden gemeld Intertrust (- 0,4%) lijdt onder het bericht dat Wopke Hoekstra overweegt álle trustkantoren de wacht aan te zeggen



(- 0,4%) lijdt onder het bericht dat Wopke Hoekstra overweegt álle trustkantoren de wacht aan te zeggen SBM Offshore (+ 3%) ligt al een aantal dagen ijzersterk, vandaag geholpen door stijgende olie- en gasprijzen

(+ 3%) ligt al een aantal dagen ijzersterk, vandaag geholpen door stijgende olie- en gasprijzen Accsys verliest (- 3,5%) op berichten dat de bouw van een fabriek in het VK duurder uitpakt dan initieel gecalculeerd

verliest (- 3,5%) op berichten dat de bouw van een fabriek in het VK duurder uitpakt dan initieel gecalculeerd BAM Groep (+ 3,8%) herstelt van de koersdreun van vorige week, die allicht een tikje over the top was

(+ 3,8%) herstelt van de koersdreun van vorige week, die allicht een tikje over the top was Brunel (+ 2,5%) leeft koersmatig weer wat op na enkele matige weken, ook hier spelen de hogere olie- en gasprijzen een (bij-)rol

(+ 2,5%) leeft koersmatig weer wat op na enkele matige weken, ook hier spelen de hogere olie- en gasprijzen een (bij-)rol ForFarmers (- 0,7%%) weet nog niet te herstellen van de koersdruk van vorige week

(- 0,7%%) weet nog niet te herstellen van de koersdruk van vorige week Op de lokale markt wint Fastned (+ 4,8%), de verwachte marktgroei blijft de fantasie prikkelen



Adviezen

Unilever: initial coverage naar €42 en verkopen - Sanford Bernstein

Heijmans: naar €16,50 van €16,75 en kopen - ING

Just Eat Takeaway: naar €128 van €130 en kopen - Morgan Stanley

PostNL: naar €5,80 van €5,50 en kopen - ING

Aegon: naar €4,30 van €4 en houden - Morgan Stanley

Aedifica: naar €133 van €122 en naar accumulate van kopen - KBC Securities

Adyen: naar €2.250 van €2.100 en houden - Deutsche Bank

Adyen: naar €2.530 van €1.700 en houden - Independent Research

Adyen: naar €2.639 van €2.200 en houden - BofA ML

Prosus: naar €134 van €146 en kopen - JPMorgan

Agenda

00:00 Prosus - AvA

07:00 Boskalis - Halfjaarcijfers

08:00 Economische groei tweede kwartaal Dtslnd (def.)

13:00 Best Buy - Cijfers tweede kwartaal (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen -jul (VS)