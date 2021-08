IPPC-klimaatrapport luidt de alarmbel en vraagt om actie beleggers

Vorige week verscheen het nieuwe IPCC-klimaatrapport. De voornaamste conclusie is dat de aarde snel opwarmt. Daarvan zien we al de negatieve gevolgen, zoals meer overstromingen, hittegolven en verlies van biodiversiteit.

Om de aarde bewoonbaar te houden moeten we niet langer treuzelen, maar in actie komen. Beleggers hebben daarbij een belangrijke rol.

Wat is het IPCC-klimaatrapport?

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rapporteert eens in de zes tot acht jaar over de stand van het klimaat. Het IPCC-rapport is een metastudie waarin 14.000 internationale klimaatonderzoeken zijn verwerkt. Op deze manier verzamelen wetenschappers uit meer dan 60 landen een totaalbeeld.

Vervolgens hebben delegaties uit 130 landen een 'summary for policymakers' opgesteld. Hierdoor is het draagvlak gecreëerd om het IPCC-rapport te gebruiken voor het klimaatbeleid over de hele wereld.

Conclusies en bevindingen

Hieronder zijn de belangrijkste punten uit het rapport samengevat:

De aarde warmt de laatste decennia sneller op dan in de duizenden jaren daarvoor, door toedoen van de mens.



Het IPCC heeft vijf emissiescenario’s uitgewerkt. In alle scenario’s stijgt de temperatuur zien tot het jaar 2050. De temperatuur zal nog 1,5 tot 2 graden stijgen, tenzij we de uitstoot van broeikasgassen echt beperken.



De verdere opwarming van de aarde gaat leiden tot grotere klimaatveranderingen met als gevolg:

- Intensere en frequentere hittegolven

- Meer en vaker zware regen

- Vaker grote droogte

- Meer zware tropische cyclonen

- Verdere afname van de ijslaag op de Noordpool

- Minder sneeuwbedekking

- Afname van de permafrost

- Stijging van de waterspiegel



Vaker overstromingen

Veel gevolgen van de klimaatverandering zijn niet meer om te keren. Dit geldt vooral voor de veranderingen in de leefbaarheid van oceanen, het smelten van de ijskappen en de stijgende zeespiegel.

Wat kunnen we doen?

De wetenschappers geven eensgezind aan dat we de opwarming kunnen beïnvloeden door:

De CO2-emissie op korte termijn te verminderen naar uiteindelijk netto 0

De uitstoot van andere broeikasgassen sterk te reduceren

Als we erin slagen de uitstoot snel te verminderen, duurt het nog 20 jaar voordat we de effecten terug zien in de stijging van de temperatuur. Over een nog langere perioden zullen we pas verbetering zien in de gevolgen van de klimaatverandering.

Actie gevraagd door politiek

De publicatie van het rapport haalde overal de voorpagina's van de kranten. De conclusies zijn heftig en de maatregelen zijn niet gering. Maar langer wachten helpt niet. Sterker nog, dan worden de problemen groter. Het beste is dan ook om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Nederland kan een leiderschapsrol oppakken bij de klimaattransitie. We hebben een dijk aan ervaring op het gebied van watermanagement en de bescherming van het land tegen overstromingen.

... met een belangrijke rol voor de belegger

Naast politieke samenwerking en snelle actie is er veel geld nodig om de plannen mogelijk te maken. Met het doorvoeren van de maatregelen zijn miljarden gemoeid. De prijs van niets doen is echter nog veel hoger.

Om het benodigde investeringskapitaal bij elkaar te brengen zijn beleggers noodzakelijk. Dat kan op verschillende manieren:

Door staatsobligaties te kopen verschaffen beleggers de overheid kapitaal voor investeringen in een duurzamere infrastructuur. Door te investeren in aandelen van duurzame bedrijven. Door kapitaal te verschaffen aan innovatieve startups worden nieuwe technologieën gestimuleerd.

Vanwege het politieke belang van het klimaatrapport zullen er ongetwijfeld maatregelen komen om duurzame investeringen verder te stimuleren. Dan kan door belastingvoordelen te bieden en door financiële instellingen te dwingen duurzamer te beleggen. Linksom of rechtsom zal duurzaam beleggen verder worden gestimuleerd.

Duurzaam én financieel rendement gaan prima samen

Voor beleggers kan inzetten op duurzame verbetering en een aantrekkelijk rendement prima samengaan. Onderzoek laat zien dat duurzame aandelen minstens hetzelfde rendement hebben behaald in het verleden dan niet-duurzame aandelen, met een lager risico.

De toenemende politieke aandacht zal de vraag naar duurzame beleggingen nog verder doen toenemen. Vanuit het perspectief van de belegger biedt het IPPC-klimaatrapport dus ook kansen.