IPCC-klimaatrapport luidt alarmbel en vraagt om actie beleggers

Alleen al dit naast de suggestie van we gaan even staatsobligaties kopen tegen klimaatverandering.



"Nederland kan een leiderschapsrol oppakken bij de klimaattransitie. We hebben een dijk aan ervaring op het gebied van watermanagement en de bescherming van het land tegen overstromingen."



Waarom Nederland zo nodig een leiderschap rol? Het komt mij toch voor dat een paar kolencentrales minder in zeer grote landen meer zoden aan de dijk zet en dus effectiever is dan dat onbetaalbare marginale milieu geneuzel hier.



En ja wat ook zou vreemd is, is dat in het de klimaatgekkelogie het vaak gaat om het abstracte redden van de mensheid en dat krijg je rare zaken zoals bij het voorkomen gaat het blijkbaar in dat denken om bescherming van land.

Ik zou toch denken dat de mens beschermen primair was en is..



Vreemd is ook de relatief geringe aandacht voor de pure armoede zoals gebrek aan voedsel en mogelijkheden een redelijk inkomen te verwerven in grote delen in de wereld bij de milieu drammers. Voor biodiversiteit kan een aanpak via armoedebestrijding mogelijk veel effectiever zijn dan het abstracte klimaat gedoe. Denk aan straatarme gezin met honger dat een lekkere nijlpaard ziet lopen, het ontbossen voor voedselproductie etc etc



Ergerlijk is ook dat geklets en gezwets en gedram door de in feite helemaal niet terzake kundige deugmensen bij de media .Ah ja de bekende onderbuik reacties bij de bekende linkse kliek.



Groet, Jonas