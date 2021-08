Nipt rood voorbeurs, Heijmans dus ook, China weer en robot Elon

De AEX indicatie is -0,2% vlak na een saai Wall Street, slecht China nu, stijgende commodities en crypto. De dollar daalt iets en de rentes doen niks. Er is op papier niet veel te doen vandaag, maar er is wel een optie-expiratie.

Ook een afschrijving, Heijmans gaat in beroep in haar geschil met Tennet, naar reserveert wel €34 miljoen. Dat helpt dus de H1's een beetje om zeep. Verder is zeker onderliggend alles wel beter. Helaas, toch weer het oude liedje bij de bouwers, zowel BAM als Heijmans: afboekingen.

Alweer, intussen in China... Het gaat maar door, nu ook de drankindustrie en meer. Tencent staat +1,6% en snel stijgend, dat valt dan weer mee. Waarom? Ik heb alleen maar headlines in het Chinees en daar ben ik niet zo heel thuis in.

China passes major data protection law as regulatory scrutiny on tech sector intensifies https://t.co/QJZpzUgmoo — CNBC (@CNBC) August 20, 2021

Dit zijn Chinese aandelen in de VS, de Nasdaq Golden Dragon Index. Poeh, die AEX van ons is zo gek nog niet dit jaar.



Een wat? Deze zag ik niet aankomen. Dat is de fantasie in Elon Musk en Tesla, u weet nooit waarmee hij nu weer aan komt:

Elon Musk unveils a humanoid robot to take over "boring" work https://t.co/CKqFApZaPZ — Bloomberg Markets (@markets) August 20, 2021

De opening dan met excuses voor die foute AEX, moet -0,2% zijn. We doen het vandaag met een optie-expiratie, Aegon gaat ex-dividend en verder is de agenda leeg.



De rentes doen nog helemaal niks:

Analistenadvies:

Adyen: naar €2950 van €2417 (outperform) - Credit Suisse

Adyen: naar €2900 van €2500 (outperform) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 Heijmans - Halfjaarcijfers

09:00 Aegon - Ex-dividend

13:00 Deere - Cijfers tweede kwartaal (VS)

00:30 Inflatie - Juli (Jap)

08:00 Producentenprijzen - Juli (Dld)

08:00 Detailhandelsverkopen - Juli (VK)

11:00 Consumentenvertrouwen - Augustus (Bel)

En dan nog even dit

Terugblik:

WATCH: The S&P 500 ended modestly higher in a choppy session, with gains in tech shares countering losses in cyclical sectors, as investors took the pulse of the economic rebound and gauged when the Federal Reserve might temper its monetary stimulus https://t.co/2kNQ13WYfG pic.twitter.com/cUHMxorIxe — Reuters Business (@ReutersBiz) August 20, 2021

Ik weet de details niet:

Some big bearish bets on ex-U.S. stocks Thursday appear to be timed around the September Fed meeting https://t.co/LifvgzsQet — Bloomberg Markets (@markets) August 20, 2021

Dat zat er in?

Investors pour money into an emerging market ETF that avoids China https://t.co/3KVBVVUsOc — Bloomberg Markets (@markets) August 20, 2021

Knap:

Swedish green steel venture HYBRIT said that it had made world's first fossil-free steel as it looks to revolutionize an industry that accounts for around 8% of global greenhouse gas emissions. More here: https://t.co/YRwNf124vP pic.twitter.com/yE00rkWahL — Reuters Business (@ReutersBiz) August 20, 2021

Huh?

Facebook launched a test of a VR remote work app ‘Horizon Workrooms,’ calling it a step toward building the futuristic 'metaverse'. Read more here: https://t.co/LHcPUaTJyp pic.twitter.com/pnCk8DMDUY — Reuters Business (@ReutersBiz) August 20, 2021

Verrassend?

According to reports, Amazon is planning to open large physical shops akin to department stores in the United States. More here: https://t.co/zO4DPM9aEZ $AMZN pic.twitter.com/ctfFhVO6dy — Reuters Business (@ReutersBiz) August 20, 2021

Zijn Pershing Square staat hier genoteerd:

From @Breakingviews: Bill Ackman’s blank-check firm is being sued by a shareholder over its now-abandoned plan to buy a stake in Universal Music. While regulatory ambiguity is to blame, his unusual SPAC appears to be getting a bit stale, says @TheRealLSL https://t.co/pduiytB1XD pic.twitter.com/2r1UmWD8wq — Reuters Business (@ReutersBiz) August 20, 2021

Veel plezier en succes vandaag.