Slotcall: Wederom een blunder van BAM

Het leek vanochtend een zeer lelijke beursdag te gaan worden, maar aan het einde van de handelsdag heeft de AEX (-0,7%) het grootste deel van de schade weer ingelopen.

Dat geldt overigens lang niet voor alle AEX-fondsen. ArcelorMittal (-7,0%), Prosus (-4,7%) en Royal Dutch Shell (-4,3%) eindigen stijf onderaan de hoofdindex. Overigens kunnen de aandeelhouders van ArcelorMittal wel een tikje hebben. De staalgigant behoort dit jaar met een winst van 47% tot de best presterende aandelen van het Damrak.

Niet zonder reden, want de staalprijzen zijn de laatste maanden explosief gestegen. 2021 belooft daarom een topjaar voor ArcelorMittal te worden. Waar beleggers wel voor uit moeten kijken is dat ze bij de bepaling van hun koersdoel niet gaan rekenen met de winstcijfers van dit jaar.

Van ArcelorMittal weten we immers dat het van het een op het andere moment in de rode cijfers kan belanden. Dit is wel iets dat meegenomen dient te worden bij uw aankoopbeslissing. Anders loert het gevaar van een klassieke value trap.

BAM

BAM (-4,2%) heeft het weer voor elkaar gekregen om een misser te maken met een groot Nederlands infrastructuurproject. De bouwer wil niet zeggen over welk project het gaat, maar het moet raar lopen, wil het niet gaan om de Afsluitdijk.

In 2018 nam BAM samen met Van Oord en een adviesbureau dit project voor zijn rekening. Rijkswaterstaat hoefde slechts €549 miljoen voor dit project te betalen. Achteraf bleek dat Rijkswaterstaat bereid was om maximaal €630 miljoen te betalen. Een verschil van ruim €80 miljoen, wat bijzonder veel is voor een project waar normaal gesproken een marge op zit van zo'n 4 tot 6%.

Het komt daardoor niet als een verrassing dat het weer is misgegaan. Hopelijk sparen beleggers de nieuwe CEO Ruud Joosten, want hij zit er pas sinds september vorig jaar. Hij is dus niet verantwoordelijk voor deze misser. Feit blijft dat de geplaagde aandeelhouders van het eerste uur wederom een tegenvaller te verwerken krijgen.

Adyen

In tegenstelling tot BAM leverde Adyen (+5,8%) wel puike halfjaarcijfers af. De omzet dikte 46% aan en de winstgevendheid verdubbelde tot €209 miljoen. Bij dergelijke groeicijfers hoort een hoge waardering. Momenteel koerst het betaalplatform tegen 176 keer de getaxeerde winst over 2021.

De winst moet dus nog een enorme vlucht omhoog maken, wil het deze waardering kunnen waarmaken. Of de IEX-Beleggersdesk het aandurft om rond de €2.500 in te stappen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier blijven vandaag dicht bij huis. De Nederlandse tienjaarsrente blijft stabiel op -0,35%.

Brede markt

De AEX (-0,7%) houdt de schade aanmerkelijk beter binnen de perken dan de DAX (-1,3%) en CAC (-2,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt met 0,7% tot 21,4 punten.

De Amerikaanse indices laten een verdeeld beeld zien. De S&P 500 (+0,1%) en Nasdaq (+0,2%) vinden de weg omhoog terwijl de Dow Jones (-0,4%) wat terrein prijs geeft.

De euro daalt 0,1% en noteert nu 1,170 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (-1,1%) hebben het even niet

Olie: WTI (-3,1%) en Brent (-2,8%) gaan door het putje.

Bitcoin (+2,2%) is daarentegen niet kapot te krijgen.

Het Damrak:

Royal Dutch Shell (-4,3%) heeft last van de lagere olieprijs.

(-4,3%) heeft last van de lagere olieprijs. Prosus (-4,7%) krijgt een koersdoelverlaging van KBC om de oren. Wat ook niet helpt is dat de koers van Tencent (-5,0%) maar blijft afstorten.

(-4,7%) krijgt een koersdoelverlaging van KBC om de oren. Wat ook niet helpt is dat de koers van (-5,0%) maar blijft afstorten. Just Eat Takeaway (+1,8%) profiteert van een koersdoelverhoging van Sanford & Bernstein. Het aandeel gaat naar €96 van €86 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+1,8%) profiteert van een koersdoelverhoging van Sanford & Bernstein. Het aandeel gaat naar €96 van €86 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Ahold (+1,1%) is sinds de presentatie van zijn halfjaarcijfers helemaal los. Het dividend van afgelopen vrijdag is ruimschoots ingelopen.

(+1,1%) is sinds de presentatie van zijn halfjaarcijfers helemaal los. Het dividend van afgelopen vrijdag is ruimschoots ingelopen. Aandelen met een hoog risicoprofiel liggen vandaag slecht. Voorbeelden zijn Aegon (-2,6%) en Besi (-1,9%)

(-2,6%) en (-1,9%) Morgenochtend presenteert Heijmans (+3,8%) zijn halfjaarcijfers. De analisten van ING rekenen op een ebitda van €38 miljoen en een nettoschuld van €18 miljoen.

(+3,8%) zijn halfjaarcijfers. De analisten van ING rekenen op een ebitda van €38 miljoen en een nettoschuld van €18 miljoen. De grafiek van Galapagos (-5,3%) wordt met de dag enger.

(-5,3%) wordt met de dag enger. Winkelvastgoed ligt er vandaag overigens ook beroerd bij. Kijk maar naar Eurocommercial Properties (-3,0%) en Wereldhave (-3,8%)

Adviezen

Adyen: naar €1.950 van €1.600 en verkopen - KBC

Ahold: naar €27,50 van €27 en houden - UBS

Just Eat Takeaway: naar €96 van €86 en kopen - Sanford & Bernstein

Prosus: naar €95 van €120 en kopen - KBC

Agenda

