Hoe een slechte AEX vandaag goed in een nagenoeg perfect beeld past

Het is een bekend patroon dit jaar. Een hard stijgende AEX en dan eens in de paar weken even een paar dagen mineur en een dagje een heuse sell-off van rond 2%. Vandaag weer.

Gek genoeg doet de offensieve AEX het minder slecht dan de defensieve Euro Stoxx die echt -2% staat.



Onrust betekent vrijwel altijd hogere volatiliteit - zie hier de VIX-index:



De Amerikaanse (tienjaars) rente bevestigt de risk-offmodus met nu een daling van vijf basispunten. In het langere plaatje maakt het geen verschil, er is even niet zo veel richting. Paars is de Bund en die doet maar een basispuntje minder.



De dollar is de winnaar vandaag met die verkrappingscapriolen en staat op de hoogste stand dit jaar.



Resumerend, zeker met dat grauwe weer deze week zitten we niet op zo'n grauwe beurs als vandaag te wachten. Vooralsnog is het een beweging uit het boekje sinds eind maart vorig jaar, toen het vallende mes werd opgevangen en de markt aan die wonderrally begon die AEX en S&P 500 al een verdubbeling opleverde.