Rood voorbeurs op druk Damrak - want de Fed - maar mooie cijfers Adyen en BAM

De AEX-indicatie is zowat een procent lager, want Wall Street schrok gisteren een beetje van de Fed-notulen van het laatste rentebesluit. Alles staat nu lager, behalve de dollar die stijgt.

Dit is kort en bondig samengevat. Verdeeldheid binnen de Fed koppen de Amerikaanse networks. Dat valt wel mee denk ik, en ga er maar vanuit dat we nog dit jaar steun gaan afknijpen, ofwel taperen. De markt is ook weer niet echt verrast, want dan hadden er wel andere scores op het bord gestaan.

Major US stock indexes slipped for a 2nd day w/Dow Jones down 383 points after the Federal Reserve signaled that a decision on a reduction of its massive bond-buying program could happen in 2021. Most Fed officials concluded they reached their inflation goal, Minutes showed. pic.twitter.com/zNJzMjgjsk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 18, 2021

Het moet allemaal kort en bondig vandaag, want er is heel veel. Adyen stoomt maar door, wat een cijfers: verwachting weer dik verslagen en winst verdubbeld.



BAM levert veel beter dan verwachte cijfers af, maar ik moet helaas toch een paar regeltjes arceren. Ik bel net, BAM wil niet verder duiden.

Nabeurs New York was er nog een leuk rondje cijfers met alweer een geweldig Nvidia, +2,1%. Geen nieuws was er evenwel over al dan niet toestemming voor de overname van ARM.

Nvidia beats earnings expectations, but cryptocurrency chip sales falter https://t.co/4hbewHNz3i — CNBC (@CNBC) August 18, 2021

Robinhood deed -9,3% op zijn rapportage - 41% van de omzet kwam uit cryptotransacties - en Cisco -1,9%.

Robinhood says dogecoin accounted for 62% of crypto revenue in Q2 as meme-inspired currency soared https://t.co/aSisXBGaj6 — CNBC (@CNBC) August 18, 2021

Intussen begint Intussen in China een vaste rubriek te worden in deze morning call. Tencent doet -1,2%:

Alibaba's shares slump to a record low in Hong Kong, extending a selloff in Chinese technology giants amid continued concerns over Beijing's regulatory crackdown https://t.co/V9Jgh9wkKu — Bloomberg Markets (@markets) August 19, 2021

De opening dan, fifty shades of red, dat zijn we ook niet meer zo gewend.



De rentes schrikken niet tot amper van de Fed:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met NN dat een dochter aan The Firm verkoopt en Stern heeft ook nog cijfers.

07:51 Hoger resultaat voor DPA dankzij lagere kosten

07:33 Stijgende resultaten voor BAM

07:14 NN verkoopt NN Investment Partners aan Goldman Sachs07:00 Correctie: Stern boekt weer winst

06:56 Europese beurzen openen lager

06:51 Nederlandse werkloosheid in juli verder omlaag

06:49 Ruim 209 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:49 Japanse export zet flinke stijging in juli door

18 aug Cisco Systems overtreft verwachtingen

18 aug Nvidia boekt hogere winst en omzet

18 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

18 aug Wall Street lager gesloten

18 aug Olieprijs lager gesloten

18 aug Update: Tapering volgens Fed eind dit jaar mogelijk - Notulen

18 aug Wall Street koerst af op lager slot

18 aug Europese beurzen verdeeld gesloten

18 aug Damrak eindigt hoger in afwachting van notulen Fed

07:00 Adyen - Halfjaarcijfers

07:00 Novisource - Halfjaarcijfers

07:00 BAM - Halfjaarcijfers

07:00 DPA - Halfjaarcijfers

13:00 Macy's - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Applied Materials - Cijfers tweede kwartaal (VS)

00:50 Handelsbalans - Juli (Jap)

06:30 Werkloosheid - Juli (NL)

10:00 Lopende rekening - Juni (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Juli (VS)

WATCH: Wall Street stocks fell following the release of minutes from last month’s Federal Reserve policy meeting, which suggested that policymakers were split over when to pull back monetary stimulus https://t.co/14GlJ4EPTv pic.twitter.com/3kl4gVAYmF — Reuters Business (@ReutersBiz) August 19, 2021

Baidu zet vol in op automotive:

Baidu raises $1 bln in ESG bond issue despite China tech sector woes https://t.co/mOxV6YKDqo pic.twitter.com/AISnYgp6e2 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 19, 2021

Hete kolen:

Soaring demand for the world’s least-liked commodity sees coal prices jump 106% this year https://t.co/0zgjFRM917 — CNBC (@CNBC) August 19, 2021

Deurtje verderop, China wil haar (vervuilende) staalindustrie terug brengen:

Maanden is wel erg lang:

Months long delivery delays confound would-be Tesla owners https://t.co/7V44nCdSmD — CNBC (@CNBC) August 19, 2021

Die straffen zijn nooit mals:

Netflix insider trading ring reaped $3 million in profit, SEC says https://t.co/DSEpGmgYLj — CNBC (@CNBC) August 18, 2021

Is dit niet juist ook de aantrekkingskracht?

Bitcoin volatility will drive investors back to gold, says mining firm chairman https://t.co/VOSw4V3xRJ — CNBC (@CNBC) August 19, 2021

Die andere centrale bank nog:

#ECB balance sheet expansion continues beyond the €8tn mark as Lagarde keeps printing press rumbling. Total assets rose by another €26.3bn to a record €8.04tn on QE. ECB balance sheet now equal to 78.1% of Eurozone GDP vs Fed's 36.3%, BoE's 38.5%, BoJ's 132.2%. pic.twitter.com/tWrSY1j6hW — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 18, 2021

Veel plezier en succes vandaag.