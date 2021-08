Slotcall: uw favoriete duo eist weer even de aandacht op

Na de slotkoers van gisteren eens goed van beide kanten te hebben geïnspecteerd, besloot de AEX (+0,1%) toch maar in de plus te eindigen. Andere Europese indices waren ook niet heel zeker van hun zaak. In Frankrijk daalde de CAC 40 met 0,7%, waar de Duitse index juist 0,3% klom.

Nu we het toch over Europa hebben, het inflatiecijfer van juli binnen de eurozone werd vanochtend bekend. Zoals economen voorspeld hadden kwam dit uit op 2,2% op maandbasis. Vorige maand bedroeg de stijging van consumentenprijzen nog met 1,9%.

Een ander belangrijk economisch cijfer kwam vanmiddag uit de Verenigde Staten, namelijk het aantal bouwvergunningen. Dit getal steeg in juli met 2,6% tot 1.635.000 vergunningen. Een tikje meer dan de 1,61 miljoen waar vooraf op gerekend werd. De markten houden zich er rustig onder.

Tegenwoordig gaat geen dag voorbij zonder dat uw favoriete duo Tencent (+0,3%) & Prosus (+1,9%) even de aandacht opeisen. Ditmaal zijn het echter kwartaalcijfers van Tencent en is het geen bemoeierige Chinese toezichthouder die de koersen beïnvloedt, al lijkt dat een kwestie van tijd.

Tencent boekte afgelopen kwartaal met omgerekend €6,6 miljard meer winst dan verwacht. Hoewel ook de omzet steeg (+20%), hadden economen toch op meer gerekend. Vooral de divisie gaming stelde met een omzetgroei van ‘slechts’ 12% een beetje teleur. Vorig jaar boekte deze divisie nog een omzetstijging van 40%. Desalniettemin was dit nieuws voldoende om de koers van Prosus te doen stijgen. Dit kon de internetinvesteerder goed gebruiken nadat het gisteren de grootste verliezer binnen de AEX was.

Foei, zegt De Nederlansche Bank

Dan nog nieuws uit cryptoland. De Nederlandsche Bank waarschuwde vandaag voor Binance. Het platform biedt in Nederland diensten aan zonder wettelijk verplichte registratie bij de Nederlandse toezichthouder. Dit zou betekenen dat klanten een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering.

CTP

Groei, groei en nog eens groei bij CTP (-0,6%). Over de eerste jaarhelft wist het de netto huurinkomsten met 17% op te voeren tot €160,3 miljoen. "Het aandeel is wel aan de prijs, getuige ook het beperkte dividendrendement van 2,2%. Wel steekt de waardering gunstig af bij branchegenoot WDP", schrijft Peter Schutte. Zijn uitgebreide analyse en advies vindt u hieronder.

AstraZeneca

AstraZeneca (+1,7%) is wereldwijd bekend geworden vanwege zijn coronavaccin, maar het bedrijf is veel meer dan dat. De farmaceut beschikt over een interessante medicijnportefeuille en heeft een aantal potentiële blockbusters die in een vergevorderd stadium van onderzoek (fase 3) zitten. En omdat de patenten op de huidige blockbusters van AstraZeneca voorlopig niet expireren, kan het bedrijf zijn winstgevendheid de komende jaren fors opvoeren. Hoeveel ruimte voor verdere koersstijgingen IEX-analist Niels Koerts nog ziet leest u in zijn analyse hieronder.

Brede markt

De AEX (+0,1%) presteerde vandaag beter dan Frankrijk (-0,7%), maar slechter dan Duitsland (+0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klom met 0,5% tot 18 punten.

De Amerikaanse indices dalen: S&P 500 (-0,2%), Dow Jones (-0,2%) en de Nasdaq (-0,1%).

De euro daalt 0,1% en noteert nu 1,170 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (-1,1%) kruipen terug de mijn in.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,2%) dalen.

Bitcoin (+1,2%) vindt zijn weg naar boven.

Rentes

Een lichte daling in renteland. De Nederlandse tienjaarsrente zakt met een basispuntje tot -0,35%.

Het Damrak:

ING (-0,1%) heeft besloten Makelaarsland zelfstandig verder te laten gaan. De bank deelde geen financiële details bij dit nieuws.

Bank of Montreal heeft een groter belang (4,7% met dito stemrecht) gemeld in Flow Traders (+1,4%).

(+1,4%). Fugro (+4,1%) kijkt tegen een groene koers aan nadat het een Duitse opdracht heeft binnengesleept. Het bedrijf zal geofysisch onderzoek doen voor het Duitse Bundesamt für Seeschifffart und Hydrographie.

Analisten verwachten dat BAM (+4,3%) in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst geboekt heeft. De analistenconsensus van BAM zelf gaat uit van €3,34 miljard omzet met een winst voor belastingen €19,1 miljoen en een nettowinst van net geen €14 miljoen.

Heijmans (-0,8%) heeft een flinke klus binnengesleept. Het bouwbedrijf zal verkeerssystemen en verlichting in Midden- en Zuid-Nederland vervangen. De omzet hiervan? Circa €32 miljoen.

Kepler Cheuvreux heeft ForFarmers (+1%) van de kooplijst gehaald. Naast een houdadvies heeft Kepler het koersdoel met een euro verlaagd tot €4,80.

Een tegenvaller voor Fastned (-3,9%). Ook tankstations mogen laadpalen plaatsen als aanvullende dienstverlening, zo blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Adviezen

Just Eat Takeaway: naar €141 van €130 en kopen - HSBC

Just Eat Takeaway: naar €110 van €139 en kopen - Barclays Capital

TKH: naar €60,25 van €49 en kopen - ING

TKH: naar €65 van €50 en kopen - Bank Degroof

TKH: naar €59 van €52 en kopen - Berenberg Bank

ABN Amro: naar €10,70 van €10,30 en houden - Citigroup Smith Barney

ForFarmers: naar €4,80 van €5,80 en verlaagd naar houden - Kepler Cheuvreux

Prosus: naar €91 van €116 en kopen - UBS

Agenda

