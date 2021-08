Chinese muur is nog te hoog: harde koopniveaus ontbreken

Technisch heeft de Chinese beurs het lastig, met flinke koersdalingen. Harde koopniveaus ontbreken.

Chinese aandelen hebben het de laatste tijd flink te verduren, vooral nadat Beijing eerder dit jaar strengere regelgeving voor Chinese bedrijven heeft ingesteld. Ook het transport van Chinese goederen loopt stroef, onder andere vanwege problemen in het logistieke proces.

Nog geen haussefeestje

Al sinds eind vorig jaar laat de China Shanghai Composite index het kopje hangen, met stevige koersverliezen. Op de beurs van Hong Kong doet de Hang Seng index eveneens niet mee aan het haussefeestje elders in de wereld.

Laagste punt van het jaar

Met name goedlopende Chinese techbedrijven hebben het lastig. Het aandeel Alibaba Group is sinds eind vorig jaar in beurwaarde nagenoeg gehalveerd. Baidu, de Chinese zoekmachine die op Wall Street is genoteerd, is sinds maart al 60% in koers gedaald.

Ook Nederlandse aandelen ontspringen de dans niet. Prosus, met een flink belang in het Chinese bedrijf Tencent, noteert op de Nederlandse beurs nagenoeg op het laagste punt van het jaar.

Kortom, is de Chinese muur nog te hoog om te beklimmen?

Vandaag bekijk ik van de Chinese beurzen de China Shanghai Composite index en de Hang Seng index. Bij de individuele aandelen beoordeel ik Alibaba, Baidu en Prosus.

Ik zie nog nergens harde koopniveaus, hoewel hier en daar wel de eerste steunniveaus naderen.

Chinese beurs blijft ondanks tussentijds herstel, zwak

De verkoopdruk in de China Shanghai Composite index neemt toe. Recent is de herstelfase van begin 2021 afgebroken.

Aan de onderzijde zien we steun rond 3.202,34 punten (de bodem van 2 oktober 2020). Weerstand voor de Chinese aandelenbeurs ligt op 3.684,57 punten (gevormd op 25 december 2015).





Beurs van Hong Kong beweegt in een downtrend

De Hang Seng index laat een patroon zien van lagere toppen en lagere bodems. Zolang deze dalende trend intact blijft, mogen we verdere koersdalingen verwachten.

Rond 24.029,95 (de bodem van 30 oktober 2020) ligt er steun. De weerstand ligt op 26.822,47 punten (de top van 11 augustus).



Alibaba Group nog niet uit de zorgen

Nadat een oude bodem is gebroken is Alibaba technisch verzwakt. Maar een vangnet nadert. Naar onderen is er ruimte tot de steun van $169,95 (de bodem van 23 maart 2020). De weerstand ligt op 203,27 (gevormd op 4 augustus).

Baidu ontwikkelt zich in neerwaartse richting

Op de grafiek van Baidu blijft een patroon zichtbaar met lagere toppen en bodems. Nadat een bodem is gebroken, is er neerwaarts ruimte richting de steun van $114,75 (bodem van 31 juli 2020).

De weerstand ligt op $209,17 (de top van 2 juli).





Prosus beweegt in een neerwaartse trend

Prosus stabiliseert binnen de neerwaartse trend. De huidige adempauze geeft aan dat de verkoopdruk in Prosus iets afneemt. Maar de kou is nog niet uit de lucht.

Bij een daling onder de laatste bodem van €65,71 (de bodem van 27 juli) wordt de neerwaartse trend hervat.

Enkel na een slotstand boven de weerstand van €79,49 (gevormd op 10 augustus) komt er mogelijk opwaarts potentieel vrij.

Let op de zwakke moneyflow (onderste helft van de grafiek). Die geeft aan dat er veel geld uit de markt wordt gehaald.