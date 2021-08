Slotcall: Teleurstellende cijfers uit de VS en China nog strenger

Bericht delen via:

Na een onheilspellende beursopening waarbij de AEX in de min koerste, heeft de index zich goed weten te herpakken. De index sloot +0,1% boven de slotstand van gisteren. De Nederlandse hoofdindex deed het daarmee beter dan de Duitsers (-0,1%) en de Franse CAC 40 (-0,2%).

In the States, waar de detailhandelsverkopen veel lager uitvallen dan verwacht, is iets meer teleurstelling te bespeuren. Economen gingen uit van een krimp van 0,3% op maandbasis, maar dat werd een daling van 1,1%. Vorige maand stegen de retailverkopen juist nog met 0,7%.

Slecht nieuws komt ook uit China, althans, slecht nieuws voor grote internetbedrijven. De Chinese toezichthouder scherpt zijn regels voor internetbedrijven namelijk aan om oneerlijke concurrentie een halt toe te roepen. Inmiddels is het volgende een bekend riedeltje: Tencent daalt naar aanleiding van dit nieuws, waardoor ook Prosus (-3,2%), dat een flink belang heeft in Tencent (-4,1%), de klap voelt en zich de grootste verliezer binnen de AEX kan noemen.

86% omzetstijging Pfizer

“Pfizer (+1%) lijkt sinds de coronapandemie wel een start-up geworden. Tenminste, de farmaceut levert groeicijfers af die daarbij passen”, schrijft IEX-analist Niels Koerts in zijn analyse van Pfizer. Zo steeg de omzet in Q2 met 86% op jaarbasis tot $19 miljard. De winst per aandeel dikte aan tot $1,07.

Uiteraard haalt Pfizer een groot deel van zijn omzet uit een vaccin tegen het coronavirus dat al zo’n anderhalf jaar de krantenkoppen domineert. Ondanks dat een derde coronaprik meer inkomsten kan betekenen, meent Koerts dat de luid rinkelende coronakassa slechts tijdelijk zal zijn. Daarom is een sterke pijplijn met andere medicijnen van belang. Lees hieronder hoe Koerts tegen de toekomst van Pfizer aankijkt.

Verrassende cijfers TKH

De nettowinst van TKH (+8,5%) is maar liefst 51,4% hoger uitgekomen dan een jaar eerder en het orderboek is met 49% aangedikt. Het lijkt er dan ook op dat de markten veel sneller zijn aangetrokken dan het bedrijf eerder had ingeschat.

“De verscherpte focus van het concern zal ook zeker aan de forse winstgroei hebben bijgedragen, tot uiting komend in een flinke margeverbetering”, verklaart aandelenanalist Peter Schutte in zijn analyse van TKH. Zijn volledige artikel vindt u hieronder.

TKH levert nog veel sneller dan gedacht #TKH https://t.co/0a63lAxzce — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 17, 2021

Brede markt

De AEX (-0,1%) presteerde vandaag beter dan de andere Europese indices.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klom flink met 7,8% tot 17,8 punten.

De Amerikaanse indices dalen: S&P 500 (-0,7%), Dow Jones (-0,8%) en de Nasdaq (-1%).

De euro daalt 0,5% en noteert nu 1,172 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (-0,7%) dalen.

Olie: WTI (+0,0%) en Brent (+0,2%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (+0,0%) blijft liggen.

Rentes

Weinig beweging op de rentemarkt.

Het Damrak:

De afgelopen tijd kreeg Just Eat Takeaway (+2,5%) ferme kritiek van verschillende activistische aandeelhouders. Hier is het bedrijf in het halfjaarverslag echter niet op ingegaan. “Maar Jitse Groen heeft er wel degelijk naar geluisterd, zo lijkt mij getuige de aangekondigde CMD en aandachtspunten”, schrijft Peter Schutte in zijn analyse van Just Eat Takeaway. “Misschien dat daarom de koers nu toch zijn weg omhoog lijkt te vinden.”

(+2,5%) ferme kritiek van verschillende activistische aandeelhouders. Hier is het bedrijf in het halfjaarverslag echter niet op ingegaan. “Maar Jitse Groen heeft er wel degelijk naar geluisterd, zo lijkt mij getuige de aangekondigde CMD en aandachtspunten”, schrijft Peter Schutte in zijn analyse van Just Eat Takeaway. “Misschien dat daarom de koers nu toch zijn weg omhoog lijkt te vinden.” Een fikse koersdoelverlaging voor Prosus (-3,2%) van HSBC. Het koersdoel werd teruggeschroefd van €116 naar €94. Er staat nog wel een koopadvies uit voor Prosus.

(-3,2%) van HSBC. Het koersdoel werd teruggeschroefd van €116 naar €94. Er staat nog wel een koopadvies uit voor Prosus. Morgan Stanley heeft ABN Amro (-0,2%) van de verkooplijst gehaald. Het advies is opgehoogd naar een houdadvies. Dit ging samen met een koersdoelverhoging naar €13.

(-0,2%) van de verkooplijst gehaald. Het advies is opgehoogd naar een houdadvies. Dit ging samen met een koersdoelverhoging naar €13. CM.com (+2,1%) heeft Randstad-CEO Jacques van den Broek en Joëlle Frijters voorgedragen als nieuwe commissarissen.

(+2,1%) heeft Randstad-CEO Jacques van den Broek en Joëlle Frijters voorgedragen als nieuwe commissarissen. APG Asset Management heeft zijn belang in ForFarmers (-3,3%) gehalveerd. Waar APG op 16 april vorig jaar nog een kapitaalbelang van 9,98% met een dito stemrecht meldde, is dit nu nog maar 4,85%.

Adviezen

Just Eat Takeaway: naar €107 van €108 en houden - JPMorgan Cazenove

TKH: naar €55 van €45 en kopen - KBC Securities

SBM Offshore: naar €19 van €19,40 en kopen - HSBC

Prosus: naar €94 van €116 en kopen - HSBC

ING: naar €14,40 van €13 en kopen - Morgan Stanley

ABN Amro: naar €13 van €10 en houden - Morgan Stanley

ArcelorMittal: naar €35 van €31 - GVC Gaesco

Agenda

18 aug Consensus