Het wil nog niet vlotten, maar geen gebrek aan reuring

De AEX-indicatie is nipt lager en dat geldt voor bijna alles, op goud en natural gas na. En China. Dat koerst weer lager, want... u raadt het al.

Kabul heeft geen beurs, maar New York wel en ook Shanghai en Hongkong. Wall Street zette gisteren weer een nieuw record neer. Op intradagbasis was het vorige week al zo ver, maar ook op slotbasis is de index nu verdubbeld. In welgeteld 345 beursdagen, of zeventien maanden, en dat is een record.



Mooi gezegd en zeker waar, denk ik. A bull market has to climb a wall of worry, voeg ik er maar voor zoveelste keer aan toe. En oh ja, de winst(verwachting) loopt ook snel op. Bij aandelen is dat géén detail.

Nieuw record voor de S&P500 (+0,26%). En daarmee is het officieel: sinds WOII verdubbelde de index nooit sneller (<17 maanden), na een correctie. Zuivere overdrijving of liquiditeitsgestuurde EPO-rush? Momentum is een sterk beest. Stierenmarkten sterven niet van ouderdom. pic.twitter.com/LDe6mvu6y0 — Tom Simonts (@TSimonts) August 17, 2021

Just Eat Takeaway bevestigt met de H1-cijfers de Q2-update die het al eerder gaf: groeivertraging, (marge)verlies heeft het dieptepunt bereikt en het bedrijf handhaaft de outlook. Als ik het goed heb gezien, gaat de maaltijdbezorger niet in op de kritiek van een paar hedge funds dat het scherper kan en moet.

Onze desk heeft het goed ingeschat, TKH levert veel beter dan verwachte cijfers.

Intussen in China: energie-intensieve bedrijven zijn ook aan de beurt, de SEC waarschuwt weer voor Chinese aandelen en Tencent staat -4,1% meld ik dan maar:

China seeks to tighten rules on unfair internet competition sending techs shares lower https://t.co/82kpIszt00 — CNBC (@CNBC) August 17, 2021

China kent veel indices, die veelal flink lager staan dit jaar, maar de brede Shanghai Composite valt mij mee. Het is meer zijwaarts dan lager:



De Hang Seng Tech Index daarentegen...



De opening dan, die ziet er niet al te vrolijk uit. China presteert echt slecht, de rest valt wel mee. De networks reppen van deltavariantvrees, van dat het economisch herstel wellicht al over het hoogtepunt heen is en dat Fed-officials het maar over taperen hebben. Afghanistan is geen beurs-issue.



De rentes bevestigen de brede markt:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:40 CM.com draagt nieuwe commissarissen voor

07:26 VK hardste groeier voor Just Eat Takeaway

06:59 Europese beurzen openen verdeeld

06:58 Meer vacatures dan werklozen in Nederland in tweede kwartaal

06:56 Bijna 208 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

16 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

16 aug Wall Street schudt nervositeit af

16 aug Olieprijs daalt

16 aug Wall Street koerst lager

16 aug Europese beurzen bezorgd over groeivertraging China

16 aug AEX begint nieuwe week in het rood

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met ons BBP, detailhandelsverkopen VS en Walmart:

07:00 Just Eat Takeaway - Halfjaarcijfers

07:30 TKH - Halfjaarcijfers

09:00 Flow Traders - Ex-dividend

13:00 Home Depot - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Walmart - Cijfers tweede kwartaal (VS)

08:00 Werkloosheid - Juni (VK)

09:30 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg. (NL)

09:30 Consumptie huishoudens - Juni (NL)

09:30 Internationale handel - Juni (NL)

11:00 Economische groei - Tweede groei def. (eur)

14:30 Detailhandelsverkopen - Juli (VS)

15:15 Industriële productie - Juli (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Juni (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Augustus (VS)

WATCH: The Dow and S&P 500 hit record highs as investors moved into defensive sectors and shook off glum economic data out of China https://t.co/ogx7R0RKwY pic.twitter.com/iPNnxppAxr — Reuters Business (@ReutersBiz) August 16, 2021

S&P 500 doubles from its pandemic bottom, marking the fastest bull-market rally since WWII. https://t.co/8TW7zQb57G pic.twitter.com/Xfhb2dE5uJ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 16, 2021

Tegenover elke 100 #werklozen waren er in het tweede kwartaal 106 #vacatures. Zo hoog is de spanning op de arbeidsmarkt nog niet geweest sinds het CBS die in 2003 begon te meten.https://t.co/Fw8ilbdCbS pic.twitter.com/TQcnSYBy0k — CBS (@statistiekcbs) August 17, 2021

China once refused to recognize Taliban rule and left its embassy shut for years. This time around, Beijing has been among the first to embrace the Islamist militants as leaders of a post-U.S. Afghanistan https://t.co/2vVy8iIiwy — Bloomberg (@business) August 17, 2021

China state planner vows crackdown on projects with high energy use https://t.co/tVk7HHoiAA pic.twitter.com/2d4cuovqHb — Reuters Business (@ReutersBiz) August 17, 2021

SEC Chair Gary Gensler issued his most direct warning about the risks of investing in Chinese companies https://t.co/3nhh8HhBBE — Bloomberg Markets (@markets) August 16, 2021

U.S. Treasuries' foreign ownership in June rises to highest since Feb 2020 -data https://t.co/YJLLTMx041 pic.twitter.com/h3MYkZtNoY — Reuters Business (@ReutersBiz) August 17, 2021

New for subscribers: Buffett's Berkshire Hathaway raises Kroger and Aon stakes, cuts holding in this automaker. Check out @CNBCPro today. https://t.co/TnZkcassuf — CNBC (@CNBC) August 16, 2021

Tesla says CEO Elon Musk’s 2020 compensation was nil in 2020, while finance chief Zachary Kirkhorn earned $46.6 million. As of April, Musk had qualified for Tesla options in his 2018 pay package that are now worth more than $30 billion. Read more here: https://t.co/j4YjrrCfYv pic.twitter.com/xDlrrx8koe — Reuters Business (@ReutersBiz) August 17, 2021

Veel plezier en succes vandaag.