Hockeyers onderaan in Turbocompetitie

Van alle sporters behalen hockeyers momenteel de minste resultaten in de Turbocompetitie. Zij staan gemiddeld 15,8% in de min. Hardlopers doen het wederom het beste met een plus van 4,3%. Als we kijken naar autobezit, valt op dat Fiat-rijders steeds verder op de rest uitlopen. Waar ze vorige maand nog 16% in het groen stonden, is dat nu opgelopen naar ruim 28%. Op grote afstand vinden we de Porsche-rijders (+3,9%) op de tweede plaats en Suzuki-bezitters (+2%). D66'ers doen het goed Wat betreft politieke overtuiging doen D66-stemmers het het beste, of beter gezegd, het minst slecht. Zij spelen een resultaat van -0,6% bij elkaar. Hekkensluiters zijn Partij voor de Dieren-aanhangers met een min van 18,5%. Qua leeftijd presteren de twintigers al tijden heel goed. De categorie 25 – 30 staan bovenaan met een plus van 3,4%. Alle andere leeftijdscategorieën schrijven rode cijfers, met de deelnemer van 90 tot 95 onderaan; zij staan helaas bijna 30% in de min. Maandwinnaar juli De beste deelnemer over de maand juli is de heer Posma. Onder spelnaam giddy-up wist hij een rendement van 99% bij elkaar te spelen. Een knappe prestatie waarmee hij een iPad in de wacht sleept. Van harte gefeliciteerd! Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

