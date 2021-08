Aegon topfavoriet bij beursexperts

Bericht delen via:

Het pessimisme onder beursexperts is weer terug van weggeweest, maar voor de rest van het jaar zijn de meningen verdeeld. Dat blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam, waarvan de uitslag iets langer op zich liet wachten dan gebruikelijk.

Het optimisme van de deelnemers aan de vorige peiling bleek terecht. Juli werd een prachtige beursmaand, die door de AEX-index met een overtuigende plus van 3,4% werd afgesloten.

"Het was wel een maand met ups en downs', blikt Van Zeijl terug. "De Chinese aanval op techbedrijven deed beleggers schrikken, maar men was snel van de schrik bekomen."

Uitstekende kwartaalcijfers bleken geen garantie voor oplopende beurskoersen. In de Verenigde Staten hadden goede cijfers gemiddeld geen impact op de koersen, maar negatieve resultaten wel, signaleert Van Zeijl.

Verwachtingen augustus: pessimisme terug van weggeweest

Zet de AEX-index de opgaande lijn voort of hapert het herstel? De 62 deelnemende experts zijn duidelijk somberder over deze beursmaand dan bij de vorige peiling, zo blijkt. Maar liefst 36% van de ondervraagden denkt dat de AEX augustus in het rood afsluit. Zij zien wat vermoeidheidsverschijnselen.



Bijna een kwart gaat uit van een stijging. Hierbij worden de uitstekende kwartaal cijfers als argument genoemd.

Van Zeijl wijst erop dat de verwachtingen van analisten naar aanleiding van de cijfers opnieuw naar boven zijn bijgesteld. "In het begin van dit jaar verwachtten analisten dat de winst per aandeel AEX op nog geen €30 zou uitkomen. Nu is dat al ruim boven de €40: een stijging van ruim 36%."

De stemming onder de beursexperts voor augustus is als volgt:

24,2% is optimistisch (dat was vorige maand 28,1%)

40,3% is neutraal (tegen 49,1% vorige maand)

35,6% is pessimistisch (was 22,8%)

Saldo: -11,3%.

... maar prognose komende halfjaar is neutraal

Voor het komende halfjaar zijn de meningen behoorlijk verdeeld. Het aantal optimisten en pessimisten houdt elkaar in evenwicht. En maar liefst 53% is neutraal. Het kan dus vriezen of dooien.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

22,6% is optimistisch (dat was vorige maand 40,4%)

53,2% is neutraal (tegen 35,1% vorige maand)

24,2% is pessimistisch (dat was 24,6%)

Saldo: -1,6%

Speciale vraag: Wat wordt de beste regio?

De speciale vraag was ditmaal wat de beste regio zal worden in de rest van 2021. De experts konden kiezen uit vier smaken:

Verenigde Staten

Europa

Verre Oosten en

Emerging markets.

De uitkomsten zijn wederom flink verdeeld. De VS en Europa gaan gelijk op: zij hengelen ieder 32% van de stemmen binnen. Hierna volgen de opkomende markten, met circa een op de vijf stemmen. Hier werd onder andere de zwakkere Amerikaanse dollar als reden aangevoerd. Azië sluit de rij, met 15% van de stemmen.

Aandelenkeuzes juli: De mist in met Prosus, ASML en Adyen

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers.

Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het ervan af gebracht? Niet best, zo blijkt. Voor het hoogste rendement had u in uitgevers, staalbedrijven en de techsector moeten zitten.

In die laatste sector lette het vrij nauw. Techaandelen met een link met Chinese tech zaten juist in de hoek waar de klappen vielen. De keuze voor Prosus als topper bleek dan ook bijzonder ongelukkig. Dit aandeel ging met ruim 9% onderuit nadat Tencent - waarin Prosus een groot belang heeft - door de Chinese autoriteiten hard werd aangepakt.

Adyen en ASML, die we volgens veel experts juist moesten mijden, mochten juist dubbelcijferige koerswinsten bijschrijven. Gelukkig maakte Ahold op het boodschappenlijstje nog wat goed.

De toppers gingen per saldo met 0,9% omhoog, terwijl de floppers met 3,4% stegen. Dit betekent per saldo een min van 2,5%. "Dat kan beter", concludeert Van Zeijl.





Toppers juli

Rendement

Floppers juli Rendement

ASM International +7,9% Unibail-Rodamco-Westfield -3,9% Ahold Delhaize +4,5% Just Eat Takeaway -3,9% Philips -6,9% Adyen +11,1% Prosus -9,2% ASML +10,3% Royal Dutch Shell +0,5%

Keuzes augustus: Alle ballen op Aegon

Tot slot de keuzes voor augustus. Welke aandelen moeten we volgens de beursexperts absoluut hebben en welke kunnen we beter mijden?

Aegon is de onbetwiste nummer 1 bij de toppers. Ahold Delhaize behoudt het zilver. ASMI en Heineken vullen dit bonte kwartet aan.

Unibail-Rodamco-Westfield kunnen we inmiddels dromen als aanvoerder van het rijtje floppers. Bij Arcelor Mittal lijken de deelnemende profs hoogtevrees te hebben, na opnieuw een koersstijging van 13,6%. Ook bij ASML is het welletjes geweest, denken de experts. Just Eat Takeaway en Woters Kluwer maken het lijstje compleet.

Toppers augustus

Saldo*

Floppers augustus Saldo*

Aegon 6 Unibail-Rodamco-Westfield -8 Ahold Delhaize 4 Arcelor Mittal -4 ASM International 3 Just Eat Takeaway -3 Heineken 3 Wolters Kluwer -3 ASML -3

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.