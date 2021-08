Het is tikje naargeestig, PostNL dus en nog heel veel meer

De AEX indicatie is -0,4% en op crypto na noteert alles lager. Op China na gaat het wel met een nul voor de komma.

Geen vrolijk nieuws dit weekend: Afghanistan dus (een van de rijkste landen ter wereld gelet op bodemschatten en ene China ligt om de hoek) en de hele wereld worstelt met de deltavariant van Covid-19. Zei ik daar China? De networks staan vol met problemen daar.

OOPS! #China’s econ activity slowed more than expected in July, w/fresh virus outbreaks adding new risks to recovery already hit by floods, faltering global demand & inflation. All main data missed forecasts: retail sales, industrial output & investment. https://t.co/fixrAhONBL pic.twitter.com/WEMAuQAbaO — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 16, 2021

Plaatje van gisteren uit mijn vooruitblik: nee, het is niet raar als u hoogtevrees hebt en u niet kiplekker voelt bij de AEX. Het gaat al anderhalf jaar zo hard zonder serieuze dip, correctie en teruggang. Dat voelt alsof het niet klopt, toch?



En toch, als u onderliggend kijkt: de AEX wordt er op papier niet duurder op, dankzij oplopende winstverwachtingen:



Het meest opzienbarende nieuws dit weekend is dat de Tsjechische zakenman en miljardair Daniel Kretínský al 10,10% van PostNL heeft. Hier ziet u zijn bio en dan is PostNL toch een beetje vreemde eend in de bijt van deze snelle Tsjech? In geen tijd 10,10% opbouwen duidt echter op ambitie? Zeg het maar.



Meldt CTP nog een serieuze vastgoeddeal:



Nog meer! Prosus dus. In Hong Kong noteert Tencent -4,2%...

#Prosus en #Naspers hebben met succes de kapitaalherstructurering en het ruilbod afgerond. #Naspers houdt nu 56,92% van de N-aandelen van #Prosus aan, (36,94% stemrecht) en 100% van de B-aandelen (35,32% stemrecht). #Prosus houdt 49% van de N-aandelen van #Naspers aan pic.twitter.com/GyampIfsLO — Tom Simonts (@TSimonts) August 16, 2021



De opening dan met op crypto na alles lager. Niet veel, maar wel rood. Ik zei het al, volgens de networks verkopen we onze assets voor even wat minder door zorgen (altijd maar weer die zorgen) over de deltavariant en China.



De rentes dan en de VS springt er uit met vier basispunten er af?! Dat is veel en duidt op risk-off, vlucht in veilig.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met dat bod op DPA:

08:02 Rode weekstart voor AEX

07:51 Nog 7 procent aandelen DPA niet aangemeld onder bod

07:29 Japanse industriële productie groeit harder

07:18 Chinese industriele productie stijgt ruim 6 procent

07:11 CTP koopt Amsterdam Logistic Cityhub

06:56 Europese beurzen openen lager

06:51 Ruim 207 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

15 aug Analisten verhogen winstverwachtingen AEX flink

15 aug Drukke vakantieweek in verschiet

15 aug Video: bitcoin als betaalmiddel ongeschikt

15 aug Bijna 207 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

14 aug Kretinsky verdubbelt belang in PostNL tot ruim 10%

14 aug Ruim 206 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

13 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

13 aug Wall Street licht hoger gesloten

13 aug Olieprijs lager gesloten

13 aug Wall Street koerst af op licht hoger slot

13 aug AEX blijft stijgen

De agenda met het Japanse BBP dat door is op 1,3% YoY (0,7% verwacht).

09:00 NN Group - Ex-dividend

00:50 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg. (Jap)

04:00 Industriële productie - Juli (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Juli (Chi)

06:30 Industriële productie - Juni def. (Jap)

14:30 Empire State index - Augustus (VS)

Hier hebt u al die Chinese data die tegenvalt. En de beurzen zijn er ook al beroerd.

Zie maar:

Welke Chinese index je ook neemt, van de meeste worden beleggers niet echt vrolijk. pic.twitter.com/puqpBUnjbR — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 16, 2021

SPAC's, dit komt op mij allemaal wat geforceerd over, maar wie ben ik:

U.S. investors lean on blank-check firms in search for energy transition targets https://t.co/muKKkEOhF0 pic.twitter.com/1A7NXfdcEO — Reuters Business (@ReutersBiz) August 16, 2021

Nog een overname:

Hyatt to buy Apple Leisure Group from KKR and KSL Capital for $2.7 billion - WSJ https://t.co/2kumiTS8hQ pic.twitter.com/e2TwCmzOyt — Reuters Business (@ReutersBiz) August 15, 2021

Niet alleen hier:

NEW: Policymakers want to tax the empty homes of the rich. Economists say that's not enough to fix the global housing crunch



Read The Big Take ?? https://t.co/jAWzn8ruvL — Bloomberg Markets (@markets) August 16, 2021

Bij deze:

Apple plans one of its biggest product rollouts ever for 2021, including new iPhones, AirPods, Apple Watches, iPads, Macs and more. @markgurman has all the details in this week's Power On https://t.co/c428Vmh844 — Bloomberg Markets (@markets) August 16, 2021

De korte, opgaande trend ziet er goed uit:

Ethereum is jettisoning the “miners” who track and validate transactions on the the world’s most-used blockchain network https://t.co/83C9sMhhAq $ETH — Bloomberg Crypto (@crypto) August 15, 2021

Kijk aan:

Wie hebben we daar nog?

Tesla has pushed back the expected opening of its ‘Gigafactory’ in Gruenheide, near Berlin, to October, blaming German bureaucratic hurdles. The plant has also faced local public resistance due to environmental concerns. More here: https://t.co/AnnaVDvaln pic.twitter.com/bGRtZH4reJ — Reuters Business (@ReutersBiz) August 14, 2021

Veel plezier en succes vandaag.