Slotcall: Het is niet iedere dag feest

We hebben dit jaar wel spannendere beursdagen gekend. AEX dobberde de gehele dag rondom het nulpunt en sluit uiteindelijk 0,1% in het rood. Er kwam vandaag een belangrijke macro uit en dat is het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

De Universiteit van Michigan bracht naar buiten dat het optimisme van Joe Sixpack afgelopen maand aardig is afgekoeld. Het vertrouwen kwam uit op 70,2 daar waar de markt rekende op een stand van ruim 82 punten. Ook ten opzichte van een maand geleden is er sprake van een stevige daling.

Desondanks trokken de markten zich er niets van aan. Hoe slechter de macro's hoe langer de centrale banken doorgaan met hun stimulerende beleid. Binnen de AEX is er een uitschieter: Prosus zakt 3,1% nadat de Chinese overheid naar buiten bracht dat het nog jaren doorgaat met het reguleren van zijn economie. Hiervoor presenteerde de Chinezen een nieuw vijfjarenplan. Niet het nieuws waar beleggers op zitten te wachten.

Verder lijken de verzekeraars nog te profiteren van de goede cijfers van Aegon (+1,1%) en NN Group (+0,7%). In de achtergrond doet ASR (+0,5%) ook leuk mee. Bij Ahold (-1,8%) gaat €0,43 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd resteert er slechts een klein minnetje.

Ik blijf overigens enthousiast over het aandeel. De reden waarom leest u in de onderstaande analyse.

Waarom Ahold meer winst gaat behalen dan het management ons doet geloven #AholdDelhaize https://t.co/BBpN8Eo97z — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 11, 2021

ForFarmers

De grootste daler op het Damrak is ForFarmers (-5,5%). Het veevoederbedrijf probeert in Duitsland marktaandeel vast te houden door op prijs te concurreren. Daarom berekent het de gestegen grondstof- en energiekosten niet volledig door aan zijn klanten. Dit leidt tot margedruk en dus een lagere winstgevendheid.

De omzet steeg wel met 12% op jaarbasis, maar daarbij dient gezegd te worden dat de vergelijkingsbasis gunstig is. In Q2 2020 zakten de opbrengsten als gevolg van de coronapandemie nog met 8%. Analist Martin Crum vindt het belangrijk dat ForFarmers zijn marktpositie in Duitsland verstevigt en dat is mogelijk middels acquisities.

De balans is daarvoor toereikend. Momenteel koerst ForFarmers tegen 9 keer de getaxeerde winst over 2022. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Zwakke marktpositie in Duitsland nekt ForFarmers #ForFarmers https://t.co/A1VH4JFroU — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 13, 2021

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Zoals u van ons gewend bent, bespreken Arend Jan en ik op een luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Waarom we ons niet gek laten maken door de recordstanden op de beurzen

Hoog Amerikaans inflatiecijfer minder problematisch dan het in eerste instantie lijkt

Goed nieuws ten aanzien van de Rabobankcertificaten

Waarom het zo lang duurt voordat ABN Amro zijn dividend uitkeert

Aegon bezig met een turnaround

NN Group spekt zijn aandeelhouders

De tegenvallende cijfers van ForFarmers

Waarom Ahold zo voorzichtig is met zijn outlook

Waarom zakenbank zulke schandalig hoge koersdoelen afgeven voor Fastned

Beluister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.

Rentes

De Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier maakt een duikvlucht.

Nederland: -1 basispunt (-0,34%)

Duitsland: -0 basispunten (-0,47%)

Italië: +0 basispunten (+0,55%)

Verenigd Koninkrijk: -2 basispunten (+0,58%)

Verenigde Staten: -6 basispunten (+1,31%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,8%

AEX deze maand: +2,6%

AEX dit jaar: +23,7%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +25,9%

Praktisch alles groen

Vrijwel alle Europese indices vinden de weg omhoog. Dan valt op dat de AEX met een plus van 0,9% wat achterblijft. Niettemin, hebben we als beleggers niets te klagen. De herbeleggingsindex noteert dit jaar zelfs meer dan 25% in het groen.

AEX

Aegon (+12,9%) is bezig aan een mooie turnaround. Zowel de operationele winst als solvabiliteitsratio kwamen aanmerkelijk hoger uit dan verwacht. Dit biedt CEO Lard Friese de mogelijkheid om het dividend op te krikken. Ook Ahold (+5,1%) leverde puike halfjaarcijfers af. De supermarktketen houdt zijn marges goed op peil en groeit online als kool.

AMX

ABN Amro (+11,8%) hoefde eens een keer geen geld te stoppen in de stroppenpot. Daarnaast mogen beleggers erop rekenen dat de bank aan het einde van dit jaar alsnog zijn slotdividend over 2019 uitkeert. PostNL (-4,2%) wordt daarentegen niet beloond voor zijn halfjaarcijfers. Toch waren deze beslist niet slecht. De markt was echter al op de muziek vooruitgelopen.

ASCX

De bouwers BAM (+8,5%) en Heijmans (+5,0%) geven volgende week een kijkje in de boeken. Beleggers nemen alvast een voorschot. CM.com (-3,9%) koelt na de stijging van de afgelopen weken wat af.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!